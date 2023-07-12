نوير يغيب عن افتتاح مباريات بايرن في الدوري الألماني

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 13:58

كتب : FilGoal

مانويل نوير - بايرن ميونيخ

من المرجح ألا يشارك مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ في الجولات الأولى للدوري الألماني الموسم المقبل بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

نوير يغيب منذ منتصف الموسم الماضي بسبب تعرضه لكسر في الساق عقب ختام مشاركته في كأس العالم 2022.

وأوضح تقرير جريدة سود دويتشه أن نوير لن يشارك في جولة الفريق الآسيوية استعدادا للموسم الجديد.

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وذلك في الفترة من 24 يوليو الجاري إلى 3 أغسطس المقبل.

وفضل الجهاز الفني لبايرن بقاء نوير في مقر تدريبات بايرن للتدرب فرديا وعدم السفر في الجولة الآسيوية، حسب التقرير.

ويخطط الجهاز الطبي لبايرن لدخول نوير بالتدريج إلى التدريبات، قبل العودة للمباريات.

ويبدأ بايرن مشواره في الدوري الألماني بملاقاة فيردر بريمن يوم 18 أغسطس المقبل.

يذكر أن بايرن ضم يان سومر حارس بروسيا مونشنجلادباخ خلال فترة الانتقالات الشتوية كبديل لنوير المصاب.

وكان نوير يعاني من إصابة في بداية الموسم الماضي وكانت مشاركته في كأس العالم 2022 مع منتخب ألمانيا محل شك.

ولكنه شارك في وداع ألمانيا للمونديال من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

مانويل نوير بايرن ميونيخ
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