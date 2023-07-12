"وصول ملك النمور".. برشلونة يضم فيتور روكي بعد الموسم المقبل

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 14:07

كتب : FilGoal

فيتور روكي - برشلونة

أعلن نادي برشلونة ظهر اليوم الأربعاء ضم البرازيلي فيتور روكي لاعب أتليتكو باراناينسي بداية من موسم صيف 2024.

وأتم برشلونة اتفاقه مع النادي البرازيلي على ضم روكي بعد الموسم المقبل بشرط جزائي يصل إلى قيمة 500 مليون يورو.

وينضم روكي -18 عاما- بداية من موسم 2024 - 2025 وحتى صيف 2031.

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وشارك روكي في أكثر من 50 مباراة في الدوري البرازيلي بالرغم من صغر سنة.

وحصد روكي بداية العام الجاري جائزة هداف بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما مع منتخب البرازيل برصيد ستة أهداف.

ويستطيع فيتور روكي اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

ويعد فيتور روكي أحد ناشئين نادي أمريكا البرازيلي ومنه انتقل إلى كروزيرو ثم إلى أتليتكو باراناينسي.

وخلال الموسم الماضي سجل 10 أهداف وصنع خمسة في 25 مباراة مع أتليتكو باراناينسي.

وأتم برشلونة أولى صفقاته للموسم الجديد بضم إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي.

وحصد جوندوجان مع مانشستر سيتي ثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي.

جوندوجان البالغ من العمر 32 عاما بدأ مسيرته الكروية في نادي بوخوم الألماني، ومنه انتقل إلى نورنبرج ثم بوروسيا دورتموند ومنه إلى مانشستر سيتي في 2016.

ومع مانشستر سيتي حقق جوندوجان 13 لقبا بواقع 5 ألقاب دوري إنجليزي، وبطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية 4 مرات، وكأس الدرع الخيرية مرتين، وأخيرا لقب دوري أبطال أوروبا.

بينما ثاني صفقات برشلونة كانت بضم إينيجو مارتينيز لاعب أتليتك بلباو السابق في صفقة انتقال حر.

وخاض مارتينيز مع سوسيداد 239 مباراة سجل خلالهم 17 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومع بلباو خاض 177 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع 7 آخرين.

وفي مسيرته توج بكأس الملك مع بلباو في 2021 ومع منتخب إسبانيا تحت 21 سنة بلقب يورو في 2013.

برشلونة فيتور روكي
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