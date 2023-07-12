نهاية رحلة 74 عاما.. رابطة الأندية تعلن تسليم درع الدوري للمرة الأخيرة ومصيره النهائي

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 13:41

كتب : FilGoal

درع الدوري - الزمالك

كشفت رابطة أندية الدوري المصري عن المصير النهائي لدرع الدوري المصري القديم.

وأعلنت الرابطة تغيير تصميم درع جديد للدوري سيتم استخدامه بداية من الموسم المقبل.

واستخدم درع الدوري المصري القديم بنفس تصميمه لمدة 74 عاما ماضيين.

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وكتب حساب الرابطة على تويتر: "رحلة 74 عاما تنتهي هذا الموسم، لقد كان درع الدوري العام هو أبرز علامات الكرة المصري عبر تاريخها، للمرة الأخيرة سيسلم الدرع إلى الفريق الفائز بلقب الدوري قبل أن يوضع في المتحف ليصبح شاهدا على حقبة تاريخية للكرة المصرية".

وتابع "نتطلع لرؤية الدرع الجديد الموسم المقبل معبرا عن مرحلة جديدة للدوري المصري".

وضمن الأهلي التتويج بلقب الدوري للمرة الـ 43 في تاريخه.

وبحسب بيان الرابطة فإن الأهلي سيكون هو الفريق الأخير الذي يتوج بالشكل القديم من درع الدوري المصري.

وأعلنت الرابطة تسليم الدرع للأهلي عقب مباراته ضد حرس الحدود في الدوري.

درع الدوري المصري رابطة الأندية المصرية
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