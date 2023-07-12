اسكواش - ختام بطولة بالم هيلز العربية للناشئين

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 13:22

كتب : FilGoal

البطولة العربية اسكواش

اختتمت بطولة بالم هيلز العربية الدولية لناشئين الاسكواش بمشاركة 537 لاعبا ولاعبة من 12 جنسية، في نادي بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وإشراف الاتحادين العربي والمصري للاسكواش، وشركة "بالم سبورتس".

وأقيم حفل الختام على ملاعب البطولة في بالم هيلز بحضور طارق عطية، رئيس مجلس إدارة شركة "بالم سبورتس" وأمير وجيه المستشار الفني لأكاديمية بالم هيلز للاسكواش والمشرف العام على بطولة بالم هيلز العربية الدولية للاسكواش للناشئين، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش ووليد الصميعي رئيس الاتحاد العربي للإسكواش وعدد من رؤساء الاتحادات العربية وتم توزيع الكؤوس على أصحاب المراكز من الأول حتى الرابع وشهادات التقدير على الفائزين من الخامس حتى الثامن.

وقال أمير وجيه، المشرف العام على بطولة بالم هيلز العربية الدولية للاسكواش للناشئين، إنه سعيد بنجاح البطولة التي تألق فيها لاعبو مصر والدول العربية والأجنبية في كافة المراحل العمرية للناشئين، وهم أبطال واعدين سيخرج من بينهم أبطال العالم في المستقبل، لذا نهتم في بالم هيلز بمتابعتهم ودعمهم بكل السبل الممكنة.

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وأشار وجيه إلى الدور الحيوي لمعسكر إعداد الناشئين الذي استضافته ملاعب نادي بالم هيلز قبل البطولة في اعداد المشاركين في البطولة بدنيا ونفسيًا وفنيًا.

وجاءت النتائج كالتالي:

في فئة البنات حصلت حبيبة هاني دياب على المركز الاول تحت 19 عاما يليها نور اسلام خفاجي في المركز الثاني ثم جنا سويفي في المركز الثالث وملك فتحي في المركز الرابع.

بينما تحت 17 عاما فحصلت جومانا شهاب على المركز الأول ثم اللاعبة الهندية ديا يادوف في المركز الثاني، ثم تاليا زكريا في المركز الثالث وشهد هاني في المركز الرابع.

وفي فئة تحت 15 فازت سلمى أيمن بالمركز الأول يليها كارما تامر سلامة في المركز الثاني ورقية محمد الزهيري في المركز الثالث ونور محمد الحفناوي في المركز الرابع.

أما تحت 13 فحصلت اللاعبة ريم المغربي على المركز الأول ثم ليان محمد حسن في المركز الثاني وجايدا أسامة في المركز الثالث ثم جنا أمير في المركز الرابع.

أما تحت 11 ففازت اللاعبة ليلي طارق بالمركز الأول وكرمة رضوان بالمركز الثاني ونورا هشام بالمركز الثالي وجاءت سيرين خميس في المركز الرابع.

وفي فئة الشباب تحت 19 فاز سهيل الشناوي بالمركز الأول يليه مروان تامر في المركز الثاني ثم يوسف محمد في المركز الثالث ومحمود أحمد هاني في المركز الرابع.

وفاز مروان عسل بالمركز الأول تحت 17 يليه أدهم رشدي في المركز الثاني وسيف دهشان في المركز الثالث ثم يوسف طلب في المركز الرابع.

وفاز اللاعب السعودي محمد النصفان بالمركز لأول تحت 15 يليه اللاعب على أحمد رحمه في المركز الثاني ومحمد تامر المغازي في المركز الثالث وحمزة الشوربجي في المركز الرابع، وحصل اللاعب براء عبد الكريم على المركز الأول تحت 13 يليه مالك تامر في المركز الثاني وعلى محمد عبد الفتاح في المركز الثالث ثم مصطفي يونس في المركز الرابع، وفي فئة تحت 11 يحيي وليد مركز أول وأدم رجب مركز ثاني وجاء اللاعب على محمد المعتصم في المركز الثالث ثم اللاعب سلمان الصالح في المركز الرابع.

اسكواش البطولة العربية بالم هيلز
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