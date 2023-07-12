برشلونة يكشف منافسه على كأس جوان جامبر

كشف برشلونة منافسه على كأس جوان جامبر في الموسم الجديد.

سيلعب برشلونة بطولة جوان جامبر على شكل مواجهة ثنائية ضد توتنام في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي

سيلعب البلوجرانا مبارياته الموسم المقبل في هذا الملعب بسبب تطوير ملعب كامب نو.

ستقام المواجهة يوم 8 أغسطس المقبل، حسب بيان برشلونة.

وتقام بطولة جوان جامبر بشكل سنوي في ملعب كامب نو منذ عام 1966 في إطار استعدادات برشلونة للموسم الجديد، وهي تحمل اسم أحد مؤسسي النادي الكتالوني ورئيسه السابق.

البطولة كانت تقام بوجود أربعة فرق منذ عام 1966 حتى 1996، ومنذ عام 1997 تقام من لقاء واحد بوجود فريقين فقط.

يذكر أن برشلونة استهل فترة الإعداد للموسم الجديد قبل أيام.

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