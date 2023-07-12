الرياضية السعودية: منع النصر من قيد اللاعبين

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 12:39

كتب : FilGoal

النصر السعودي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم طالب نظيره السعودي بمنع نادي النصر من تسجيل أي لاعب محلي.

وجاء ذلك بسبب عدم تنفيذه قرار غرفة فض المنازعات الدولية بشأن مستحقات نادي ليستر سيتي الإنجليزي على خلفية شراء عقد المهاجم النيجيري أحمد موسى، وفقًا لرسالة فيفا.

وعوقب النصر بسبب عدم سداد نحو مليوني ريال، تمثل شرطا إضافيا، وضعته إدارة النادي الإنجليزي، بواقع 820 ألفا في حال مشاركة موسى مع النصر في أكثر من 40 مباراة، ومليون إذا حصل الفريق على المركز الأول أو الثاني في الدوري، إلى جانب مبالغ متفرِّقة عن كل مواجهة إضافية، يلعبها النيجيري في البطولات الأخرى.

أخبار متعلقة:
أبو جبل: كنت أتمنى الرحيل عن الزمالك من الباب الكبير ولكن هناك أشخاص لم يرغبوا في ذلك بعد بنزيمة وكانتي.. اتحاد جدة يعلن صفقته الرابعة هذا الصيف عامر حسين: كأس مصر قد يستأنف بالموسم المقبل.. وموعد بداية الدوري الجديد

وأوضح التقرير أن النصر سيدفع المبلغ لإدارة ليستر سيتي، ثم ترفع العقوبة فور السداد خلال الأسبوعين المقبلين.

ومُنع النصر من تسجيل اللاعبين الأجانب بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الدولية "كاس" في مارس الماضي، بتأييد قرار فيفا ضد النادي.

كما صار ملزما بدفع 8 ملايين يورو، إضافة إلى غرامات التأخير نظير إلغاء عقد مدربه السابق روي فيتوريا - مدرب منتخب مصر الحالي - قبل نحو عامين.

يشار إلى أن عدد الأندية الموقوفة مع النصر، وصل إلى 15 ناديا في دوري المحترفين ودوري القسم الثاني نتيجة قرارات صدرت في حقها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

يذكر أن النصر نجح هذا الصيف في ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادما من إنتر.

النصر روي فيتوريا
نرشح لكم
ديلي ميل: هندرسون لن ينتقل للدوري السعودي رغم إصرار جيرارد رومانو: الصفقة تمت.. سافيتش إلى الهلال لا جازيتا: الأهلي يزيد عرضه ليقنع بوجبا بالانتقال إلى السعودية توتو ميركاتو: الهلال قدم عرضا خرافيا للتعاقد مع زانيولو رئيس لاتسيو: رفضت 140 مليون يورو من ميلان لضم ميلينكوفيتش سافيتش تقرير: مدرب موناكو السابق يقود الشباب السعودي رومانو: عرض كبير من الهلال لضم ميلينكوفيتش سافيتش الشرق الأوسط: شبكات تلفزيونية عالمية تنقل الدوري السعودي الموسم المقبل
أخر الأخبار
بلدية المحلة لـ في الجول: نجهز الملعب لاستضافة المباريات في الدوري.. و17 لاعبا مستمر معنا 23 دقيقة | الدوري المصري
الودية الأولى.. شباب يونايتد يقودونه للانتصار على ليدز 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنزاجي عن انتقال أونانا إلى يونايتد: هو لاعب في إنتر ونتوقع تواجده بالمعسكر 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيل فيراتي السابق يتهم سان جيرمان بحبس اللاعبين: يبتزونهم ويعتقدون أن كل شيء يُشترى ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: الوداد يتمم اتفاقه مع مدرب اتحاد العاصمة ساعة | الوطن العربي
التصنيفات وطريقة التأهل.. تعرف على كل شيء عن تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 ساعة | منتخب مصر
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الزمالك سلمنا درع الدوري.. وجلسة تصوير وداعية ساعة | الدوري المصري
"قائد شجاع".. إنتر يودع سمير هاندانوفيتش بعد مسيرة امتدت 11 موسما ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 3 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: فيفا أبلغنا منذ فترة بإيقاف القيد.. وهذا موقفنا