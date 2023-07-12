الرياضية السعودية: منع النصر من قيد اللاعبين

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم طالب نظيره السعودي بمنع نادي النصر من تسجيل أي لاعب محلي.

وجاء ذلك بسبب عدم تنفيذه قرار غرفة فض المنازعات الدولية بشأن مستحقات نادي ليستر سيتي الإنجليزي على خلفية شراء عقد المهاجم النيجيري أحمد موسى، وفقًا لرسالة فيفا.

وعوقب النصر بسبب عدم سداد نحو مليوني ريال، تمثل شرطا إضافيا، وضعته إدارة النادي الإنجليزي، بواقع 820 ألفا في حال مشاركة موسى مع النصر في أكثر من 40 مباراة، ومليون إذا حصل الفريق على المركز الأول أو الثاني في الدوري، إلى جانب مبالغ متفرِّقة عن كل مواجهة إضافية، يلعبها النيجيري في البطولات الأخرى.

وأوضح التقرير أن النصر سيدفع المبلغ لإدارة ليستر سيتي، ثم ترفع العقوبة فور السداد خلال الأسبوعين المقبلين.

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ومُنع النصر من تسجيل اللاعبين الأجانب بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الدولية "كاس" في مارس الماضي، بتأييد قرار فيفا ضد النادي.

كما صار ملزما بدفع 8 ملايين يورو، إضافة إلى غرامات التأخير نظير إلغاء عقد مدربه السابق روي فيتوريا - مدرب منتخب مصر الحالي - قبل نحو عامين.

يشار إلى أن عدد الأندية الموقوفة مع النصر، وصل إلى 15 ناديا في دوري المحترفين ودوري القسم الثاني نتيجة قرارات صدرت في حقها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

يذكر أن النصر نجح هذا الصيف في ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادما من إنتر.