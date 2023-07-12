كرة طائرة - الأهلي يعين الإسباني مونزو لقيادة فريق الرجال

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 12:12

كتب : FilGoal

فرناندو مونزو - كرة طائرة

أعلن النادي الأهلي تعيين الإسباني فرناندو مونزو مديرا فنيا لفريق رجال الأهلي للكرة الطائرة.

ويتولى مونزو قيادة رجال الطائرة خلفا لمحمد مصيلحي الذي رحل لتدريب فريق بتروجت.

وبدأ الإسباني مونزو -52 عاما- التدريب في عام 1999 وقاد ألميريا حتى عام 2004.

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وسبق وتولى مونزو تدريب منتخبي إسبانيا من 2011 إلى 2020 ثم بلجيكا من 2020 إلى 2022.

وكانت آخر محطات مونزو التدريبية هي قيادة دينامو بوخارست منذ 2021 وحتى نهاية الموسم المنقضي.

وحقق مونزو لقب الدوري اليوناني مع أولمبياكوس والسوبر الروماني مع دينامو بوخارست.

كما توج بلقبي الدوري والكأس التركي مع فريق أركاس أزمير.

وجاء تشكيل الجهاز الفني لرجال الكرة الطائرة كالآتي:

مدير فني: فرناندو مونزو

مدرب عام: محمد السيد عبد الفتاح

مدرب: محمد الحسيني

مدير الفريق: عبد اللطيف عثمان

إداري: أحمد محمد أسامة

محلل تقني: أسامة أبو زينة

محلل تقني: يوسف القلعاوي

مدرب لياقة بدنية: شريف صلاح

طبيب: إيهاب فخر الدين

أخصائي علاج طبيعي: آسر محمد كمال

أخصائي تأهيل: أسامة محمد إبراهيم

مدلك: عبد الله فتحي لبيب

كرة طائرة الأهلي فرناندو مونزو
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