أبو جبل: كنت أتمنى الرحيل عن الزمالك من الباب الكبير ولكن هناك أشخاص لم يرغبوا في ذلك

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 11:48

كتب : FilGoal

محمد أبو جبل - البنك الأهلي

أعرب محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي عن آسفه من طريقة رحيله من نادي الزمالك.

وقاد أبو جبل فريق البنك الأهلي للتعادل مع غزل المحلة ليقرب فريقه أكثر من الاستمرار في مسابقة الدوري.

وقال أبو جبل عبر قناة المحور: "بشكر ربنا على المجهود الذي بذلناه في مواجهة غزل المحلة، وأبلغت زملائي أننا سنلعب ولدينا نقطة وعلينا الحفاظ عليها على أقل تقدير".

أخبار متعلقة:
البنك الأهلي يكشف لـ في الجول موقف التعاقد مع أيمن أشرف وعبد الله جمعة كرة يد - الزمالك يضم حارس مرمى البنك الأهلي ذا أثليتك: إنتر ميامي واثق من ضم جوردي ألبا خبر في الجول - مكافحة المنشطات تقرر إيقاف محمد هلال لاعب البنك الأهلي

وكشف "شعور صعب جدا خلال التصدي لآخر كرة إذا سكنت الشباك كان بالإمكان هبوطنا للدرجة الثانية، وشعرت بذلك من قبل مع سموحة، ولكن خلال فترتي مع الزمالك ومنتخب مصر الأمور اختلفت معي".

وشدد أبو جبل "بالنسبة لي الرحيل عن فريق مثل الزمالك لناد آخر هو تحدي واللاعب الذي يثق في قدراته يمكنه اللعب في أي مكان".

وتابع "بالطبع حزين جدا لأن نادي الزمالك كبير وهو بيتي ولم أكن أرغب في الرحيل بتلك الطريقة التي تسبب فيها بعض الأشخاص بأن يجعلون منظري سيء أمام الجميع".

وأوضح حارس مرمى البنك الأهلي "كنت أتمنى الرحيل من الزمالك من الباب الكبير مثلما طلبت، ولكن أعد الجماهير خلال فترة قريبة جدا سأظهر على التليفزيون لشرح كل شيء عن طريقة رحيلي".

وبسؤاله هل رحلت عن الزمالك بسبب طلب مقابل مادي كبير، أجاب ضاحكا "ممكن أو ربما ذلك ما قالوه، سأرد في الوقت المناسب".

أما عن رحيل اللاعبين عن الزمالك فأوضح "هذا حق مشروع لأي لاعب أن يحترف ولكن الأمر يختلف من لاعب لآخر حسب شخصيته".

وشدد أبو جبل "الزمالك أكبر فريق في إفريقيا ولكن ربما هناك أشخاص معينة تتسبب في رحيل اللاعب بصورة غير لائقة، أو ربما اللاعب لديه طموح آخر ليشارك مع منتخب مصر".

وواصل "الزمالك ناد كبير وأتمنى التوفيق للاعبيه خلال الفترة المقبلة".

واختتم أبو جبل تصريحاته "إذا أتيحت لي الفرصة للعودة إلى الزمالك بالطبع أتمنى ذلك لأنه بيتي، وعندما أقول أنه بيتي لأنني أعني ذلك تحديدا، أبو جبل ضحى كثيرا لنادي الزمالك ولكن هناك مسؤولون لم يقدروا ذلك".

ولعب أبو جبل 28 مباراة مع البنك الأهلي هذا الموسم منذ انتقاله للفريق ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 9 مرات.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الجولة الختامية أمام فيوتشر بعد غدا الجمعة.

الزمالك البنك الأهلي أبو جبل
نرشح لكم
عامر حسين: كأس مصر قد يستأنف بالموسم المقبل.. وموعد بداية الدوري الجديد موعد مباريات الأربعاء 12 يوليو 2023.. مواجهة جديدة في الدوري المصري خبر في الجول – الأهلي وسموحة يتممان انتقال حسام حسن وخالد عبد الفتاح نهائيا مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف سبب طلب عدم تسلم درع الدوري أمام الزمالك مصطفى سعد: الحديث عن العودة لـ الأهلي سابق لأوانه "تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".. تعديل موعد مباراتين في الجولة الأخيرة من الدوري المصري رابطة الأندية: تسليم درع الدوري لـ الأهلي عقب مباراة حرس الحدود نهاية سلسلة سلبية وعقدة مستمرة من 2014.. سموحة ينتصر على إنبي بثنائية
أخر الأخبار
برشلونة يكشف منافسه على كأس جوان جامبر 13 دقيقة | الدوري الإسباني
الرياضية السعودية: منع النصر من قيد اللاعبين 31 دقيقة | السعودية
كرة طائرة - الأهلي يعين الإسباني مونزو لقيادة فريق الرجال 58 دقيقة | كرة طائرة
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول عقوبات الأهلي والوداد بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
#السهرة_الرياضية – The English Game كيف انتقلت كرة القدم من النبلاء إلى عامة الشعب ساعة | الدوري الإنجليزي
أبو جبل: كنت أتمنى الرحيل عن الزمالك من الباب الكبير ولكن هناك أشخاص لم يرغبوا في ذلك ساعة | الدوري المصري
بعد بنزيمة وكانتي.. اتحاد جدة يعلن صفقته الثالثة هذا الصيف ساعة | ميركاتو
عامر حسين: كأس مصر قد يستأنف بالموسم المقبل.. وموعد بداية الدوري الجديد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 3 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: فيفا أبلغنا منذ فترة بإيقاف القيد.. وهذا موقفنا