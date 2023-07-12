أبو جبل: كنت أتمنى الرحيل عن الزمالك من الباب الكبير ولكن هناك أشخاص لم يرغبوا في ذلك

أعرب محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي عن آسفه من طريقة رحيله من نادي الزمالك.

وقاد أبو جبل فريق البنك الأهلي للتعادل مع غزل المحلة ليقرب فريقه أكثر من الاستمرار في مسابقة الدوري.

وقال أبو جبل عبر قناة المحور: "بشكر ربنا على المجهود الذي بذلناه في مواجهة غزل المحلة، وأبلغت زملائي أننا سنلعب ولدينا نقطة وعلينا الحفاظ عليها على أقل تقدير".

وكشف "شعور صعب جدا خلال التصدي لآخر كرة إذا سكنت الشباك كان بالإمكان هبوطنا للدرجة الثانية، وشعرت بذلك من قبل مع سموحة، ولكن خلال فترتي مع الزمالك ومنتخب مصر الأمور اختلفت معي".

وشدد أبو جبل "بالنسبة لي الرحيل عن فريق مثل الزمالك لناد آخر هو تحدي واللاعب الذي يثق في قدراته يمكنه اللعب في أي مكان".

وتابع "بالطبع حزين جدا لأن نادي الزمالك كبير وهو بيتي ولم أكن أرغب في الرحيل بتلك الطريقة التي تسبب فيها بعض الأشخاص بأن يجعلون منظري سيء أمام الجميع".

وأوضح حارس مرمى البنك الأهلي "كنت أتمنى الرحيل من الزمالك من الباب الكبير مثلما طلبت، ولكن أعد الجماهير خلال فترة قريبة جدا سأظهر على التليفزيون لشرح كل شيء عن طريقة رحيلي".

وبسؤاله هل رحلت عن الزمالك بسبب طلب مقابل مادي كبير، أجاب ضاحكا "ممكن أو ربما ذلك ما قالوه، سأرد في الوقت المناسب".

أما عن رحيل اللاعبين عن الزمالك فأوضح "هذا حق مشروع لأي لاعب أن يحترف ولكن الأمر يختلف من لاعب لآخر حسب شخصيته".

وشدد أبو جبل "الزمالك أكبر فريق في إفريقيا ولكن ربما هناك أشخاص معينة تتسبب في رحيل اللاعب بصورة غير لائقة، أو ربما اللاعب لديه طموح آخر ليشارك مع منتخب مصر".

وواصل "الزمالك ناد كبير وأتمنى التوفيق للاعبيه خلال الفترة المقبلة".

واختتم أبو جبل تصريحاته "إذا أتيحت لي الفرصة للعودة إلى الزمالك بالطبع أتمنى ذلك لأنه بيتي، وعندما أقول أنه بيتي لأنني أعني ذلك تحديدا، أبو جبل ضحى كثيرا لنادي الزمالك ولكن هناك مسؤولون لم يقدروا ذلك".

ولعب أبو جبل 28 مباراة مع البنك الأهلي هذا الموسم منذ انتقاله للفريق ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 9 مرات.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الجولة الختامية أمام فيوتشر بعد غدا الجمعة.