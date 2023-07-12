عامر حسين: كأس مصر قد يستأنف بالموسم المقبل.. وموعد بداية الدوري الجديد

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 11:37

كتب : FilGoal

عامر حسين - مران منتخب مصر قبل مواجهة ليبيريا

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات عن احتمالية استكمال كأس مصر عقب بداية الموسم الجديد.

وقال حسين عبر قناة ETC: "البنك الأهلي وطلائع الجيش ضمنا البقاء بشكل رسمي حتى في حال تساوي نقاطهما مع باقي غزل المحلة وأسوان لأن المواجهات المباشرة في صالحهما ولكن قد يؤثرا على موقف باقي الفرق".

"تم تغيير موعد مباراة بيراميدز والجيش من يوم 15 إلى يوم 14 يوليو واستبدالها مع مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا ليلعب جميع الفرق الذين ينافسون على الهروب من الهبوط في توقيت واحد".

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"موعد استكمال كأس مصر؟ هذا سؤال صعب لأن موعد كأس السوبر الإفريقي قد تغير وموعد البطولة العربية أيضا تم تغييره بالإضافة إلى كأس العالم للأندية وجميع تلك البطولات سيشارك بها الأندية المصرية".

"دوري الموسم المقبل سيبدأ في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل وعلى الأغلب سيتوقف كأس مصر بعد نصف النهائي ويتم استكماله في الموسم المقبل ليحصل اللاعبين على فترات راحة مناسبة".

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في دور نصف النهائي، بينما ينتظر المصري الفائز من الأهلي والداخلية في دور ربع النهائي.

وضمن الأهلي التتويج بالدوري المصري في الموسم الحالي رسميا وللمرة الـ 43 في تاريخه.

عامر حسين كأس مصر الدوري المصري
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