المشاركة الأولى.. سافيو يسجل هدفا رائعا مع بوليفار

افتتح برونو سافيو مشاركاته بعد عودته إلى بوليفار بتسجيل هدف رائع ضمن منافسات كأس الرابطة البوليفية.

برونو سافيو النادي : بوليفار الأهلي

وشارك سافيو كبديل مع بوليفار في أولى مشاركاته بعد عودته إلى فريقه البوليفي وانتهاء مشواره مع الأهلي.

وتغلب بوليفار على ليبيرتاد جران ماموري بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويتصدر بوليفار ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما حقق ثلاث انتصارات متتالية عقب هززيمة في الجولة الافتتاحية.

وتتكون المجموعة من ستة فرق ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدور التالي.

وشارك سافيو كبديل في الدقيقة 65 بعدما تقدم بوليفار بثلاثة أهداف دون مقابل.

ولم يحتاج اللاعب البرازيلي لأكثر من 19 دقيقة ليسجل أولى أهدافه بقميص بوليفار بعد العودة مجددا.

ونجح سافيو في إسقاط الكرة من أعلى حارس المرمى ليختتم أهداف بوليفار في الدقيقة 84.

وينتظر سافيو مواجهة نارية مع فريقه بوليفار في أغسطس المقبل أمام أتليتكو باراناينسي البرازيلي في ثمن نهائي كوبا ليبرتادوريس.

Golazo de Bruno Savio en su segundo debut con la Academia. pic.twitter.com/b6VKncxkTY — ERNESTO Moreno Gamarra (@ERNESTOMorenoG8) July 12, 2023

الأهلي كان اتفق مع بوليفار على ضم سافيو مقابل مليون و500 ألف دولار يتم دفعهم على قسطين بواقع 800 ألف دولار للقسط الأول و700 ألف للثاني.

ومع عدم مشاركة اللاعب بشكل مستمر وخروجه من حسابات المدرب مارسيل كولر كان يرغب اللاعب في الرحيل وطلب بوليفار ضمه مجددا.

وخلال المفاوضات توصل الأهلي مع بوليفار لاتفاق تم من خلاله إسقاط القسط الثاني البالغ قيمته 700 ألف دولار.

ودفع بوليفار 300 ألف دولار للأهلي ليضم اللاعب البرازيلي نهائيا.

وحصل برونو سافيو على راتب قيمته 800 ألف دولار خلال الموسم الوحيد الذي قضاه رفقة الأهلي.

البرازيلي صاحب الـ 28 عاما شارك بقميص الأحمر في 18 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

وتوج سافيو مع الأهلي بكأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا، بجانب المشاركة في بطولة الدوري المصري التي اتقرب المارد الأحمر من حسم لقبها.

ولم يتواجد اللاعب البرازيلي في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية والتي حل بها المارد الأحمر رابعا.

وبقميص بوليفار سابقا نجح سافيو في تسجيل 16 هدفا وصناعة 4 آخرين خلال 31 مباراة.

ويحتل بوليفار حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري البوليفي برصيد 27 نقطة وبفارق 6 نقاط عن زا سترونجيست المتصدر.