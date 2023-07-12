موعد مباريات الأربعاء 12 يوليو 2023.. مواجهة جديدة في الدوري المصري

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 10:48

كتب : FilGoal

الاتحاد - المقاولون العرب - عبد الرحمن خالد

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 مواجهة جديدة في الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا

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الدوري المصري

يستضيف الاتحاد السكندري فريق المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري.

ويتنافس الفريقان على المركزين السادس والسابع بعد سلسلة من التعثرات في المباريات الأخيرة.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 43 نقطة بينما الاتحاد في المركز السابع بـ 42 نقطة.

ويتبقى مباراة لكل فريق بخلاف المواجهة بينهما قبل ختام منافسات مسابقة الدوري.

كرة طائرة

يلعب منتخب مصر تحت 21 عاما أمام المكسيك ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الترتيبية ببطولة العالم للشباب.

وكان شباب الفراعنة قد حققوا الفوز على أمريكا في الجولة الأولى بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتقام مواجهة مصر أمام المكسيك في الحادية عشر ظهرا.

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