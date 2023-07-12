خبر في الجول – الأهلي وسموحة يتممان انتقال حسام حسن وخالد عبد الفتاح نهائيا
الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 00:36
كتب : عمرو نبيل
أتم الأهلي وسموحة إجراءات انتقال حسام حسن وخالد عبد الفتاح بشكل نهائي.
خالد عبد الفتاح
النادي : الأهلي
حسام حسن
النادي : سموحة
وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي وسموحة أرسلا الاستغناء الخاص بكلا اللاعبين ليتمما انتقالهما بشكل نهائي بعد إتمام كافة الاتفاقات.
حسام حسن انتقل إلى سموحة قادما من الأهلي معارا منتصف الموسم الجاري.
وفي الناحية الأخرى انتقل خالد عبد الفتاح للأهلي قادما من سموحة معارا لستة أشهر مع أحقية شراء.
وأعلن فرج عامر رئيس سموحة قبل عدة أيام تفعيل الأهلي لشراء خالد عبد الفتاح نهائيا.
وفي الوقت ذاته أعلن ضم ناديه لحسام حسن من الأهلي نهائيا.
وسجل حسام حسن سبعة أهداف وصنع خمسة في 15 مباراة مع سموحة خلال الموسم الجاري.
فيما شارك خالد عبد الفتاح مع الأهلي في 21 مباراة صنع خلالهم هدفا وحيدا.
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