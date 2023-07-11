مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف سبب طلب عدم تسلم درع الدوري أمام الزمالك

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 23:50

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر مدرب الأهلي

أعلنت رابطة الأندية تسليم الأهلي درع الدوري الذي توج به رسميا في لقاء حرس الحدود وليس أمام الزمالك في لقاء القمة يوم الخميس المقبل.

وأوضحت الرابطة في بيانها أن محمود الخطيب رئيس الأهلي استند في ذلك القرار إلى رؤية الجهاز الفني للفريق والذي طلب استلام الدرع في لقاء حرس الحدود وليس الزمالك.

فما هو السبب؟

أخبار متعلقة:
مصطفى سعد: الحديث عن العودة لـ الأهلي سابق لأوانه "تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".. تعديل موعد مباراتين في الجولة الأخيرة من الدوري المصري رابطة الأندية: تسليم درع الدوري لـ الأهلي عقب مباراة حرس الحدود

كشف مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء السبب قائلا: "مارسيل كولر هو من طلب ذلك الأمر لرغبته في عدم تشتيت تركيز اللاعبين في لقاء القمة".

وواصل المصدر تصريحاته المقتضبة "كولر يرى أن تسلم الدرع ضد الزمالك كان من شأنه جعل المباراة تبدو وكأنها احتفالية وهو يريد الفريق في كامل تركيزه في اللقاء".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في قمة الدوري المؤجلة من الجولة 31 والتي تقام في استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يقام لقاء الأهلي ضد حرس الحدود في الـ19 من شهر يوليو الجاري ضمن منافسات الجولة 33 من المسابقة.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رسميا أمس الإثنين عقب هزيمة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا.

ويتصدر الأهلي الترتيب بـ75 نقطة فيما يأتي بيراميدز ثاني ابـ67 نقطة.

وخاض الأهلي 29 مباراة مقابل 32 مباراة لبيراميدز.

الأهلي كولر الزمالك حرس الحدود
نرشح لكم
خبر في الجول – الأهلي وسموحة يتممان انتقال حسام حسن وخالد عبد الفتاح نهائيا مصطفى سعد: الحديث عن العودة لـ الأهلي سابق لأوانه "تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".. تعديل موعد مباراتين في الجولة الأخيرة من الدوري المصري رابطة الأندية: تسليم درع الدوري لـ الأهلي عقب مباراة حرس الحدود نهاية سلسلة سلبية وعقدة مستمرة من 2014.. سموحة ينتصر على إنبي بثنائية القيعي: إمام عاشور لاعب مهم.. ويتم ابتزازنا بمبادئ الأهلي مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: خاطبنا الزمالك لإعادة درع الدوري وتسليمه لـ الأهلي مصدر من بيراميدز لـ في الجول: متابعة تشيلسي لـ إبراهيم عادل؟ لدينا عرضان رسميان
أخر الأخبار
خبر في الجول – الأهلي وسموحة يتممان انتقال حسام حسن وخالد عبد الفتاح نهائيا 10 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف سبب طلب عدم تسلم درع الدوري أمام الزمالك 56 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى سعد: الحديث عن العودة لـ الأهلي سابق لأوانه 58 دقيقة | الكرة المصرية
"تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".. تعديل موعد مباراتين في الجولة الأخيرة من الدوري المصري 59 دقيقة | الدوري المصري
أياكس يكشف تحديثا جديدا بشأن حالة فان دير سار ساعة | الكرة الأوروبية
رابطة الأندية: تسليم درع الدوري لـ الأهلي عقب مباراة حرس الحدود ساعة | الكرة المصرية
نهاية سلسلة سلبية وعقدة مستمرة من 2014.. سموحة ينتصر على إنبي بثنائية ساعة | الدوري المصري
تصفيات أمم إفريقيا - كاف يهدي الكونغو الديموقراطية 3 نقاط بسبب عدم أهلية دياو 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 3 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: فيفا أبلغنا منذ فترة بإيقاف القيد.. وهذا موقفنا