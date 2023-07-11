مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف سبب طلب عدم تسلم درع الدوري أمام الزمالك

أعلنت رابطة الأندية تسليم الأهلي درع الدوري الذي توج به رسميا في لقاء حرس الحدود وليس أمام الزمالك في لقاء القمة يوم الخميس المقبل.

وأوضحت الرابطة في بيانها أن محمود الخطيب رئيس الأهلي استند في ذلك القرار إلى رؤية الجهاز الفني للفريق والذي طلب استلام الدرع في لقاء حرس الحدود وليس الزمالك.

فما هو السبب؟

كشف مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء السبب قائلا: "مارسيل كولر هو من طلب ذلك الأمر لرغبته في عدم تشتيت تركيز اللاعبين في لقاء القمة".

وواصل المصدر تصريحاته المقتضبة "كولر يرى أن تسلم الدرع ضد الزمالك كان من شأنه جعل المباراة تبدو وكأنها احتفالية وهو يريد الفريق في كامل تركيزه في اللقاء".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في قمة الدوري المؤجلة من الجولة 31 والتي تقام في استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يقام لقاء الأهلي ضد حرس الحدود في الـ19 من شهر يوليو الجاري ضمن منافسات الجولة 33 من المسابقة.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رسميا أمس الإثنين عقب هزيمة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا.

ويتصدر الأهلي الترتيب بـ75 نقطة فيما يأتي بيراميدز ثاني ابـ67 نقطة.

وخاض الأهلي 29 مباراة مقابل 32 مباراة لبيراميدز.