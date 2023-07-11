مصطفى سعد: الحديث عن العودة لـ الأهلي سابق لأوانه

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 23:48

كتب : FilGoal

مصطفى سعد - محمد حمدي - إنبي - سموحة

شدد مصطفى سعد لاعب سموحة على أن الحديث عن عودته من جديد إلى الأهلي في الوقت الحالي لا يزال مبكرا.

وشارك مصطفى سعد مع سموحة في الفوز على إنبي بهدفين لهدف في الجولة 33 من الدوري وسجل هدف انتصار فريقه.

وقال مصطفى عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "الحديث عن العودة للأهلي سابق لأوانه، الموسم لم ينته حتى الآن".

أخبار متعلقة:
"تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".. تعديل موعد مباراتين في الجولة الأخيرة من الدوري المصري رابطة الأندية: تسليم درع الدوري لـ الأهلي عقب مباراة حرس الحدود القيعي: إمام عاشور لاعب مهم.. ويتم ابتزازنا بمبادئ الأهلي

وأضاف "لا يزال أمامي مباراة مع سموحة بعدها سيتم حسم الأمر".

وانضم مصطفى سعد في يناير الماضي من الأهلي إلى سموحة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ومع الفريق الأزرق شارك لاعب منتخب مصر الأولمبي في 17 مباراة وسجل هدفين.

وكان مصطفى سعد انضم لصفوف الأهلي بداية الموسم قادما من سيراميكا كليوباترا.

الأهلي سموحة مصطفى سعد
نرشح لكم
خبر في الجول – الأهلي وسموحة يتممان انتقال حسام حسن وخالد عبد الفتاح نهائيا مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف سبب طلب عدم تسلم درع الدوري أمام الزمالك "تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".. تعديل موعد مباراتين في الجولة الأخيرة من الدوري المصري رابطة الأندية: تسليم درع الدوري لـ الأهلي عقب مباراة حرس الحدود نهاية سلسلة سلبية وعقدة مستمرة من 2014.. سموحة ينتصر على إنبي بثنائية القيعي: إمام عاشور لاعب مهم.. ويتم ابتزازنا بمبادئ الأهلي مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: خاطبنا الزمالك لإعادة درع الدوري وتسليمه لـ الأهلي مصدر من بيراميدز لـ في الجول: متابعة تشيلسي لـ إبراهيم عادل؟ لدينا عرضان رسميان
أخر الأخبار
خبر في الجول – الأهلي وسموحة يتممان انتقال حسام حسن وخالد عبد الفتاح نهائيا 10 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف سبب طلب عدم تسلم درع الدوري أمام الزمالك 56 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى سعد: الحديث عن العودة لـ الأهلي سابق لأوانه 58 دقيقة | الكرة المصرية
"تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".. تعديل موعد مباراتين في الجولة الأخيرة من الدوري المصري 59 دقيقة | الدوري المصري
أياكس يكشف تحديثا جديدا بشأن حالة فان دير سار ساعة | الكرة الأوروبية
رابطة الأندية: تسليم درع الدوري لـ الأهلي عقب مباراة حرس الحدود ساعة | الكرة المصرية
نهاية سلسلة سلبية وعقدة مستمرة من 2014.. سموحة ينتصر على إنبي بثنائية ساعة | الدوري المصري
تصفيات أمم إفريقيا - كاف يهدي الكونغو الديموقراطية 3 نقاط بسبب عدم أهلية دياو 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 3 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: فيفا أبلغنا منذ فترة بإيقاف القيد.. وهذا موقفنا