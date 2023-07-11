مصطفى سعد: الحديث عن العودة لـ الأهلي سابق لأوانه
الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 23:48
كتب : FilGoal
شدد مصطفى سعد لاعب سموحة على أن الحديث عن عودته من جديد إلى الأهلي في الوقت الحالي لا يزال مبكرا.
وشارك مصطفى سعد مع سموحة في الفوز على إنبي بهدفين لهدف في الجولة 33 من الدوري وسجل هدف انتصار فريقه.
وقال مصطفى عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "الحديث عن العودة للأهلي سابق لأوانه، الموسم لم ينته حتى الآن".
وأضاف "لا يزال أمامي مباراة مع سموحة بعدها سيتم حسم الأمر".
وانضم مصطفى سعد في يناير الماضي من الأهلي إلى سموحة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.
ومع الفريق الأزرق شارك لاعب منتخب مصر الأولمبي في 17 مباراة وسجل هدفين.
وكان مصطفى سعد انضم لصفوف الأهلي بداية الموسم قادما من سيراميكا كليوباترا.
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