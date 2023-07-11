أياكس يكشف تحديثا جديدا بشأن حالة فان دير سار

أوضح نادي أياكس الهولندي في بيان رسمي أن حالة أدوين فان دير سار ليست خطيرة لتهدد حياته.

وأصيب الحارس الدولي السابق والبالغ 51 عاما بـ نزيف في المخ الأسبوع الماضي.

قال أياكس في بيان: "لا يزال إدوين في وحدة العناية المركزة ولكن حالته مستقرة. إنّه ليس في حالة خطر تهدد حياته" وأشار إلى أنه ينشر هذه المعلومات نيابة عن زوجته آن ماري.

أضاف "في كل مرة نزوره، يتجاوب. علينا أن ننتظر بصبر لنرى كيف ستتطور حالته".

Update on behalf of Annemarie van der Sar in Croatia: ‘Edwin is still in the intensive care unit, but is stable. He is not in life-threatening danger. Every time we get to visit him, he’s communicative. We have to wait patiently to see how his situation will develop.’ pic.twitter.com/8avJQ5yZj3 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 11, 2023

واستقال فان دير سار في مايو الماضي من منصبه على رأس الإدارة التنفيذية للناد بعدما حل الفريق ثالثا في الدوري الهولندي.

ولعب فان دير سار 130 مباراة دولية بقميص هولندا، وظهر برداء كل من أياكس ويوفنتوس وفولام وأخيرا مانشستر يونايتد الذي شهد اعتزاله عام 2011.

وتوج الحارس الهولندي بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى مع أياكس عام 1995 والثانية مع مانشستر يونايتد عام 2008.