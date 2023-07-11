أياكس يكشف تحديثا جديدا بشأن حالة فان دير سار

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 23:33

كتب : FilGoal

إدوين فان دير سار

أوضح نادي أياكس الهولندي في بيان رسمي أن حالة أدوين فان دير سار ليست خطيرة لتهدد حياته.

وأصيب الحارس الدولي السابق والبالغ 51 عاما بـ نزيف في المخ الأسبوع الماضي.

قال أياكس في بيان: "لا يزال إدوين في وحدة العناية المركزة ولكن حالته مستقرة. إنّه ليس في حالة خطر تهدد حياته" وأشار إلى أنه ينشر هذه المعلومات نيابة عن زوجته آن ماري.

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أضاف "في كل مرة نزوره، يتجاوب. علينا أن ننتظر بصبر لنرى كيف ستتطور حالته".

واستقال فان دير سار في مايو الماضي من منصبه على رأس الإدارة التنفيذية للناد بعدما حل الفريق ثالثا في الدوري الهولندي.

ولعب فان دير سار 130 مباراة دولية بقميص هولندا، وظهر برداء كل من أياكس ويوفنتوس وفولام وأخيرا مانشستر يونايتد الذي شهد اعتزاله عام 2011.

وتوج الحارس الهولندي بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى مع أياكس عام 1995 والثانية مع مانشستر يونايتد عام 2008.

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