رابطة الأندية: تسليم درع الدوري لـ الأهلي عقب مباراة حرس الحدود

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 23:15

كتب : FilGoal

الأهلي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تسليم درع الدوري للنادي الأهلي عقب مباراة حرس الحدود.

وكشفت الرابطة أن تسليم الدرع للأهلي عقب مباراة حرس الحدود يوم 19 يوليو المقبل في استاد القاهرة الدولي.

وذلك في ضوء الاتصالات التي أجراها أحمد دياب رئيس الرابطة مع محمود الخطيب رئيس الأهلي للتنسيق حول الموعد المناسب لاستلام الدرع.

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وأن الخطيب أكد أن رؤية الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر هي استلام الدرع في الموعد المحدد.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري موسم 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا.

ولا يزال يتبقى للأهلي 5 مباريات في الدوري المصري حتى الآن.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في قمة الدوري المؤجلة من الجولة 31 والتي تقام في استاد القاهرة.

الأهلي الدوري المصري رابطة الأندية
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