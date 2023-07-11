نهاية سلسلة سلبية وعقدة مستمرة من 2014.. سموحة ينتصر على إنبي بثنائية

أنهى سموحة سلسلة نتائجه السلبية منذ مايو الماضي بالفوز على إنبي بنتيجة 2-1 لحساب الجولة 33 من الدوري المصري والتي أقيمت على استاد الإسكندرية.

سجل ثنائية سموحة: صديق أوجولا ومصطفى سعد، فيما سجل أحمد أمين "قفة" هدف إنبي الوحيد.

وأوقف أحمد سامي سلسلة النتائج السلبية عند 6 مباريات بـ 4 هزائم وتعادلين في الدوري وكأس مصر حيث ودع في مفاجأة كبرى من دور الـ 16 ضد النجوم.

بينما تكبد إنبي هزيمته ال، 15 في الدوري الموسم الجاري كرابع أكثر فريق تعرضا للهزيمة بعد حرس الحدود (19) وغزل المحلة وأسوان (16).

ولا تزال عقدة إنبي ضد سموحة قائمة حيث لم يحقق الفريق البترولي أي سوى انتصارين على الفريق السكندري في الدوري المصري من أصل 25 مباراة آخرها في 2014، بينما فاز الموج الأزرق في 9 وتعادلا في 14.

وظل إنبي في المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 33 مباراة ويختتم الموسم بلقاء سيراميكا كليوباترا.

فيما ارتقى سموحة 3 مراكز حتى العاشر برصيد 39 نقطة من 33 مباراة ويختتم الموسم بلقاء المصري.

التشكيل

تواجد محمد مغربي ومصطفى سعد ثنائي منتخب مصر الأولمبي في تشكيل سموحة.

وتواجد حسام حسن على مقاعد البدلاء للفريق السكندري عقب تعافيه من الإصابة.

في المقابل دفع تامر مصطفى بـ عبد الرحمن سمير لأول مرة الموسم الحالي في حراسة مرمى الفريق البترولي، وهي المباراة الأولى له كأساسي في الدوري المصري.

وقاد أحمد أمين "قفة" هجوم الفريق البترولي.

وصف المباراة

5 دقائق فقط كانت كافية ليتقدم سموحة بهدف صديق أوجولا الذي تلقى بينية من حسين فيصل وسدد كرة قوية بعد انفراده سكنت شباك سمير.

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صاروخ أرض جو 🔥💥 صديق إيجولا يسجل الهدف الأول لسموحة في مرمى إنبي #ONTime_Sports pic.twitter.com/UftejYZTpp — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 11, 2023

استعاد لاعبي إنبي التوازن في الدقائق التالية وفي الدقيقة 16 جاء التعادل.

عرضية من الجهة اليمنى صوب عبد الرحمن عماد الذي مرر بالصدر كرة رائعة إلى أحمد أمين "قفة" الذي أطلق تسديدة في الزاوية القريبة مسجلا التعادل.

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بمهارة كبيرة 🔥💥 أحمد أمين يسجل التعادل لنادي إنبي في مرمى سموحة بعد أسيست ولا أروع#ONTime_Sports pic.twitter.com/2ZdrlqJPSr — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 11, 2023

استعاد سموحة السيطرة على مجريات اللقاء لكن دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة 41 ومن مرتدة سريعة وصلت الكرة إلى بنيامين بواتينج الذي توغل ثم مرر إلى مصطفى سعد الذي سدد كرة على يمين الحارس من داخل منطقة الجزاء مسجلا الهدف الثاني في اللقاء لسموحة.

في الشوط الثاني كاد شريف الخشاب أن يسجل هدف التعادل لإنبي لكن رأسيته لم تشكل أي خطورة على مرمى الهاني سليمان.

في الدقيقة 68 تألق عبد الرحمن سمير أمام أوجولا الذي راوغ 2 من مدافعي إنبي وسدد كرة قوية أبعدها الحارس الشاب ببراعة.

وتألق مجددا بتسديدة قوية من أوجولا الذي شكّل أغلب خطورة سموحة.

وفي الدقيقة 89 تحصل أحمد أمين على ركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة من شريف رضا.

وبعد 5 دقائق من انتظار القرار النهائي لتقنية الفيديو ألغت قرار الحكم بداعي وجود تسلل قبل حدوث الخطأ.

في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع أطلق البديل رفيق كابو تسديدة أرضية قوية مرت بمحاذاة القائم الأيمن لتنتهي المباراة بعودة سموحة للانتصارات.