مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: خاطبنا الزمالك لإعادة درع الدوري وتسليمه لـ الأهلي

كشف مصدر مسؤول من اتحاد الكرة عن مخاطبة نادي الزمالك لإعادة درع الدوري المصري.

وقال المصدر لـFilGoal.com "أرسلنا خطابا إلى نادي الزمالك نطالب خلاله بإعادة درع الدوري المصري إلى اتحاد الكرة".

وأضاف "وذلك من أجل تسليمه إلى الأهلي بطل الدوري ولكننا لم نتلق الرد حتى الآن".

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري موسم 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا.

ولا يزال يتبقى للأهلي 5 مباريات في الدوري المصري حتى الآن.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في قمة الدوري المؤجلة من الجولة 31 والتي تقام في استاد القاهرة.