العربي القطري يضم المساكني بشكل نهائي

أعلن نادي العربي القطري عن التعاقد بشكل نهائي مع يوسف المساكني قادما من الدحيل.

ولعب المساكني في صفوف العربي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة من الدحيل.

وأعلن العربي تعاقده مع المساكني بشكل نهائي حتى صيف 2025.

المساكني انضم بدأ مسيرته في الدوري القطري مع لدحيل قادما من الترجي في يناير 2013 مقابل ما يزيد عن 4 ملايين يورو، وقتما كان النادي تحت مسمى لخويا قبل دمجه مع الجيش.

ولعب المساكني معارا إلى يوبين البلجيكي لعدة أشهر في 2019، قبل أن يعود لصفوف الدحيل.

الجناح التونسي خاض 163 مباراة مع الدحيل، سجل خلالها 87 هدفا وصنع 68.

وبعد انتقاله لصفوف العربي في يناير 2021 لعب المساكني مع العربي خلال 50 مباراة وسجل 29 هدفا وصنع 6 ىخرين.

وقاد المساكني نادي العربي للتويج بلقب كأس أمير قطر ووصافة الدوري القطري بعد منافسة شرسة مع الدحيل الذي حصد لقب البطولة.