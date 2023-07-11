بيراميدز يعلن استمراره في الاستثمار بكرة القدم المصرية

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 21:00

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز - بيان رسمي

أصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا أعلن فيه استمراره في الاستثمار بكرة القدم المصرية خلال الفترة المقبلة.

وشدد بيراميدز خلال بيانه أنه يتطلع إلى مزيد من التطور والتقدم، ومزيد من أوجه العدالة بين جميع الأندية المتنافسة.

وجاء بيان بيراميدز كالتالي:

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"بعد متابعة للأمور في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، لمسنا تحسنا، ورأينا اتجاها لتحقيق العدالة، وتركيزا من أجل تحسين الأوضاع مستقبلا"

"قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز الاستمرار في استثماراته بكرة القدم المصرية خلال الموسم المقبل، على أمل المزيد من التحسن، مع العمل بإخلاص وبكل قوة على تمثيل الكرة المصرية بأفضل صورة ممكنة محليا وقاريا، في سبيل رفعتها وتطويرها على كافة الأصعدة".

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وسبق وأصدر نادي بيراميدز في شهر أبريل الماضي بيانا أعلن فيه إيقاف الاستثمارات، وعقد جلسة مع نهاية الموسم للنظر في مستقبل النادي. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان بيراميدز آنذاك:

"بناء على البيان السابق بتاريخ 13 يناير 2023، ونظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص وغياب العدالة.

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالكوه إيقاف الاستثمارات في نادي بيراميدز ومشاريع النادي الاجتماعي والمدينة الرياضية والاستاد، وعقد جلسة مع نهاية الموسم الجاري للنظر في مستقبل النادي".

بيراميدز
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