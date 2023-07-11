تصفيات يورو 2024 - إنجلترا تواجه أوكرانيا في بولندا

أعلن الاتحاد الإنجليزي أن مواجهة إنجلترا ضد أوكرانيا في تصفيات يورو 2024 ستقام في بولندا.

وستقام المباراة يوم 9 سبتمبر المقلب على ملعب تارجينسكي أرينا في وارسو عاصمة بولندا.

ويخوض منتخب أوكرانيا مبارياته منذ الغزو الروسي خارج قواعده.

ولعب منتخب أوكرانيا مبارياته في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات يورو 2024 بين بولندا وسلوفاكيا.

🇺🇦🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 We will face @England in Wrocław 🇵🇱 🗓️ 9 September 🕕 19:00 (Kyiv time) pic.twitter.com/9Gl0R6968U — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) July 11, 2023

وفي حال حقق منتخب إنجلترا الفوز سيضمن التأهل بشكل رسمي إلى البطولة بعدما حقق الفوز في المباريات الـ 4 الأولى.

ويتصدر وصيف يورو 2020 ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات بينما يأتي منتخب أوكرانيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.

وتضم المجموعة أيضا كل من إيطاليا ومقدونيا الشمالية ومالطا.