تصفيات يورو 2024 - إنجلترا تواجه أوكرانيا في بولندا

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 20:47

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي أن مواجهة إنجلترا ضد أوكرانيا في تصفيات يورو 2024 ستقام في بولندا.

وستقام المباراة يوم 9 سبتمبر المقلب على ملعب تارجينسكي أرينا في وارسو عاصمة بولندا.

ويخوض منتخب أوكرانيا مبارياته منذ الغزو الروسي خارج قواعده.

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ولعب منتخب أوكرانيا مبارياته في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات يورو 2024 بين بولندا وسلوفاكيا.

وفي حال حقق منتخب إنجلترا الفوز سيضمن التأهل بشكل رسمي إلى البطولة بعدما حقق الفوز في المباريات الـ 4 الأولى.

ويتصدر وصيف يورو 2020 ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات بينما يأتي منتخب أوكرانيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.

وتضم المجموعة أيضا كل من إيطاليا ومقدونيا الشمالية ومالطا.

إنجلترا أوكرانيا تصفيات يورو 2024
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