ميسي: سعيد باتخاذ قرار الانتقال لـ إنتر ميامي

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 20:40

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه متحمس للتحدي الجديد بقميص إنتر ميامي الأمريكي، وتحدث عن الفوز بلقب كأس العالم 2022.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وسينضم ميسي إلى صفوف الفريق الأمريكي في منتصف الشهر الجاري بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ميسي عبر برنامج "Llave to eternity" الأرجنتيني: "الانتقال لـ إنتر ميامي؟ سعيد بالقرار الذي اتخذته، جاهز ومتحمس للتحدي الجديد، عقليتي ورأسي لم يتغيرا وسأحاول تقديم أقصى ما لدي للنادي وسأحاول اللعب في أعلى المستويات".

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وعن سر الفوز بلقب كأس العالم أجاب قائلا: "مجموعة متحدة وقوية للغاية، خضنا 35 مباراة دون خسارة ولم نكن نعرف كيف سنتعامل بعد الخسارة".

وأكمل "كان هناك الكثير من اللاعبين الذين خاضوا أول بطولة كأس عالم لهم، قلت لهم المباراة الأولى كانت الأصعب، وأظهروا بعد ذلك أنهم لا يهتمون بأي شيء فكانوا أقوياء للغاية".

وأردف "بعد كوبا أمريكا، الفريق بدأ يلعب بشكل جيد ويعرف كيفية التعامل في لحظة في المباريات، وهو ما جعلنا أقوياء".

وأتم "قضيت وقتا سيئا واُنتقدت كثيرا، لكن رأيت جيلا قاتل من أجلي حتى الموت ودافعوا عني وهذا جميل بالنسبة لي، وأشكرهم على حبهم والقتال".

ونقل موقع "فوكس سبورتس" الأمريكي تصريحات لخورخي ماس أوضح فيها أن ميسي سيظهر لأول مرة الفريق في الـ21 من شهر يوليو المقبل في مواجهة كروز أزول المكسيكي.

وستقام تلك المباراة في ملعب إنتر ميامي.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة إجمالا ستكلف خزائن إنتر ميامي ما بين 50 لـ60 مليون دولار.

وهناك إمكانية لمد التعاقد حتى صيف عام 2026.

يذكر أن البطولة التي ستشهد أول لظهور لميسي مع إنتر ميامي هي مستحدثة وتجمع بين أنديتي الدوري الأمريكي والمكسيكي. (تعرف على تفاصيلها من هنا)

ليونيل ميسي إنتر ميامي الأرجنتين
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