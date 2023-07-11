رومانو: الصفقة تمت.. سافيتش إلى الهلال

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 20:26

كتب : FilGoal

سيرجي سافيتش لاعب لاتسيو

أتم نادي الهلال السعودي صفقة التعاقد مع سيرجي سافيتش لاعب منتخب صربيا ولاتسيو الإيطالي بحسب فابريزو رومانو.

وبحسب فابريزو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن الهلال أتم اتفاقه مع لاتسيو للحصول على خدمات سافيتش مقابل 40 مليون يورو ويتم توقيع العقود في الوقت الحالي.

وأضاف رومانو أن سافيتش سيوقع على عقود انضمامه لنادي الهلال لمدة 3 سنوات بعدما تم الاتفاق بين جميع الأطراف.

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قناة الإخبارية السعودية ذكرت أيضا أن نادي الهلال اتفق مع لاتسيو على التعاقد مع سيرجي سافيتش.

ليتفوق على نادي يوفنتوس الإيطالي الذي كان يرغب في ضم قائد لاتسيو خلال الانتقالات الجارية.

سافيتش البالغ من العمر 28 عاما لعب الموسم الماضي مع لاتسيو 47 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 8 أهداف.

يأتي ذلك بعدما تعاقد الهلال مع كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي ومنتخب السنغال.

ومن قبله ضم روبن نيفيز صانع ألعاب ولفرهامبتون الإنجليزي ومنتخب البرتغال.

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