مباشر الدوري المصري - سموحة يواجه إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة ضد إنبي في الدوري المصري لحساب الجولة 33.

ويلتقي الفريقان في الثامنة والنصف مساءً على استاد الإسكندرية في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري.

ويحتل إنبي المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 32 مباراة.

فيما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة من 32 مباراة.

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بداية اللقاء