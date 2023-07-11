مباشر الدوري المصري - سموحة يواجه إنبي

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 19:50

كتب : FilGoal

حسام حسن - سموحة - إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة ضد إنبي في الدوري المصري لحساب الجولة 33.

ويلتقي الفريقان في الثامنة والنصف مساءً على استاد الإسكندرية في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري.

ويحتل إنبي المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 32 مباراة.

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فيما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة من 32 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء

إنبي سموحة الدوري المصري في الدوري
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