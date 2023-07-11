التشكيل - ثنائي المنتخب الأولمبي أساسي مع سموحة.. وقفة يقود هجوم إنبي

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 19:46

كتب : FilGoal

مصطفى سعد - محمد حمدي - إنبي - سموحة

يتواجد محمد مغربي ومصطفى سعد ثنائي منتخب مصر الأولمبي في تشكيل سموحة لمواجهة إنبي في الجولة 33 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الثامنة والنصف مساءً على استاد الإسكندرية في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري.

وشارك مغربي وسعد مع منتخب مصر في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي حل بها منتخب مصر وصيفا لصالح المغرب، وحجز بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

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ويتواجد حسام حسن على مقاعد البدلاء للفريق السكندري عقب تعافيه من الإصابة.

في المقابل دفع تامر مصطفى بـ عبد الرحمن سمير لأول مرة الموسم الحالي في حراسة مرمى الفريق البترولي، وهي المباراة الأولى له كأساسي في الدوري المصري.

ويقود أحمد أمين "قفة" هجوم الفريق البترولي حيث يتصدر ترتيب هدافي الفريق برصيد 9 أهداف.

وجاء تشكيل سموحة

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا - أحمد حكم – طارق علاء - محمد مغربي

الوسط: محمود حليمو – حسين فيصل – دوكو دودو

الهجوم: مصطفى سعد– بنيامين بواتينج – صديق أوجولا

وعلى دكة البدلاء: حسين تيمور – محمد نادي – حسام حسن – أحمد جمال – أحمد شوشة – زياد طارق – محمد سعيد – أبو بكر محمد – يحيى ياسر.

فيما جاء تشكيل إنبي

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد صبيحة – أحمد كالوشا – سيف الخشاب

الوسط: علي فوزي – أحمد يوسف – محمد ناصر - مروان داوود

الهجوم: محمد حمدي – أحمد أمين قفة - عبد الرحمن عماد

وعلى دكة البدلاء: رضا السيد – خالد رضا – محمد حامد -رفيق كابو – ديان ميليج – أحمد العجوز – صلاح زايد – كريم الطيب – فتحي السيد.

ويحتل إنبي المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 32 مباراة.

فيما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة من 32 مباراة.

التشكيل سموحة إنبي في الدوري الدوري المصري
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