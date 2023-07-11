خبر في الجول - زد يتمم اتفاقه مع شادي حسين.. والصفقة في طريقها للحسم مع الأهلي

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 19:39

كتب : عمرو نبيل

شادي حسين - الأهلي

أتم نادي زد الصاعد حديثا للدوري المصري اتفاقه مع شادي حسين مهاجم الأهلي للانضمام لصفوفه في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن زد اتفق مع شادي حسين على الانضمام لصفوفه لمدة 3 مواسم.

ويتبقى فقط إتمام الاتفاق بين نادي زد والأهلي على كافة الأمور المتعلقة بالصفقة قبل الإعلان الرسمي.

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ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب نهاية الدوري المصري.

وانضم شادي حسين البالغ من العمر 30 عاما لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من سيراميكا كليوباترا.

ومع الأهلي شارك شادي حسين في 17 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدف واحد.

الأهلي زد شادي حسين الدوري المصري
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