في الجول يكشف – حقيقة عرض الأهلي لضم مصطفى فتحي من التعاون.. وموقف بيراميدز

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 19:25

كتب : أحمد الخولي

تدخل جوزيف جوناثان أمام مصطفى فتحي وجنش

هل طلب الأهلي ضم مصطفى فتحي من التعاون وما هو موقف ناديه الحالي بيراميدز؟

وكانت قنوات الكاس القطرية ذكرت أن الأهلي دخل في مفاوضات مع التعاون لضم مصطفى فتحي وطلب النادي السعودي الحصول على مليون و400 ألف دولار.

ورد مصدر من الأهلي –تحفظ على ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "ما يتردد عن تقدمنا بعرض للتعاون لضم مصطفى فتحي غير صحيح بالمرة".

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هذا عن موقف الأهلي، فماذا عن بيراميدز الذي يتواجد اللاعب في صفوفه لمدة عام على سبيل الإعارة مع أحقية شراء؟

قال مصدر من بيراميدز –تحفظ على ذكر اسمه كذلك- لـFilGoal.com: "العقد الموقع بيننا وبين التعاون مازال يتبقى به 10 أيام لتفعيل شراء مصطفى فتحي نهائيا".

وأكمل "انضمام مصطفى فتحي لنا نهائيا سيكون مقابل مليون دولار".

وأردف "يتبقى فقط إتمام الاتفاق مع مصطفى على تفاصيل التعاقد الشخصية وطرق سداد المبلغ مع التعاون".

وينتهي عقد مصطفى فتحي صاحب الـ29 عاما مع التعاون في صيف 2024.

وانتقل لاعب الزمالك السابق إلى بيراميدز في سبتمبر الماضي، وشارك في 45 مباراةً، بواقع 30 في الدوري المصري، وواحدة في السوبر المصري، و12 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، و2 في كأس مصر.

وسجل مصطفى فتحي 12 هدفا بقميص بيراميدز، وصنع 6.

مصطفى فتحي التعاون الأهلي بيراميدز
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