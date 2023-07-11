المسابقات تقرر إيقاف 2451 من جمهور الإسماعيلي مباراتين
الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 19:01
كتب : FilGoal
أعلنت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة تحت إشراف عامر حسين معاقبة جمهور الإسماعيلي بالإيقاف لمدة مباراتين.
وكشف اللجنة عن إيقاف 2451 من جمهور الإسماعيلي لمدة مباراتين بسبب السباب الجماعي خلال لقاء الداخلية السابق.
ويتم تطبيق العقوبة خلال مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري المقبلة على استاد الإسماعيلية، وأول مباراة للدراويش في الدوري الموسم الجديد
وفاز الإسماعيلي على الداخلية بهدف دون رد في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري ليضمن البقاء في الدوري.
ويلعب الإسماعيلي يوم السبت المقبل ضد الاتحاد السكندري في ختام الدوري المصري.
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