تقرير: تشيلسي على رأس 8 أندية إنجليزية مهتمة بضم إبراهيم عادل

كشف تقرير موقع "90 MIN" أن نادي تشيلسي وعدة أندية إنجليزية تراقب إبراهيم عادل لاعب بيراميدز وقائد منتخب مصر الأولمبي.

وتألق عادل في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما وحاز جائزة أفضل لاعب في البطولة رغم خسارة اللقب لصالح المغرب.

وأشار التقرير إلى أن أندية تشيلسي ونيوكاسل وبرايتون وبرنتفورد وأستون فيلا ووست هام وبيرنلي وساوثامبتون أبدوا اهتماما بـ إبراهيم عادل لاعب بيراميدز وقائد منتخب مصر الأولمبي.

اللاعب يجذب أيضا اهتمام عدة فرق فرنسية وإسبانية وألمانية حسبما أوضح التقرير أيضا.

وأردف التقرير أن أندرلخت البلجيكي يتابع إبراهيم منذ بداية العام الجاري، وتواصل عدة أندية إنجليزية متابعة تطوره.

وكشف التقرير أنه في وقت سابق من العام الماضي طلب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول من كشافي ناديه متابعة جناح بيراميدز.

وأوضح التقرير أن لا يعد قانون العمل عائقا في الوقت الحالي للاعبين المنضمين حديثا للفرق الإنجليزية، فبعد خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي يمتلك كل فريق فرصة التوقيع مع 4 لاعبين في موسم واحد اعتمادا على عدد اللاعبين المحليين الذين استخدمهم النادي.

وسبق أن كشف مصدر من بيراميدز لـ FIlGoal.com: "تلقينا ثلاثة عروض رسمية و(عرضين شفهيين) للتعاقد مع إبراهيم عادل خلال الأيام الماضية. العروض الرسمية كانت من أندرلخت ونورشلاند وأحد الفرق التركية".

وتابع "العروض استفسرت عن نية بيراميدز من بيع اللاعب والطلبات المالية. وحددنا سعر 5 (ملايين) يورو للموافقة على رحيل إبراهيم عادل".

وحصل عادل على جائزة أفضل لاعب بالبطولة، وخلالها توج بجائزة رجل المباراة ثلاث مرات وحصد لقب أفضل لاعب بدور المجموعات.

ويلعب إبراهيم عادل مع الفريق الأول ببيراميدز منذ عام 2019.

وخلال الموسم الحالي شارك عادل مع بيراميدز في 28 مباراة وخلالهم سجل أربعة أهداف.

إجمالا اللاعب البالغ 22 عاما شارك في 108 مباراة سجل 26 هدفا وصنع 9 في جميع المسابقات.