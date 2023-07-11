تقرير: تشيلسي على رأس 8 أندية إنجليزية مهتمة بضم إبراهيم عادل

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 18:53

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - مصر وغانا الأولمبي

كشف تقرير موقع "90 MIN" أن نادي تشيلسي وعدة أندية إنجليزية تراقب إبراهيم عادل لاعب بيراميدز وقائد منتخب مصر الأولمبي.

وتألق عادل في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما وحاز جائزة أفضل لاعب في البطولة رغم خسارة اللقب لصالح المغرب.

وأشار التقرير إلى أن أندية تشيلسي ونيوكاسل وبرايتون وبرنتفورد وأستون فيلا ووست هام وبيرنلي وساوثامبتون أبدوا اهتماما بـ إبراهيم عادل لاعب بيراميدز وقائد منتخب مصر الأولمبي.

أخبار متعلقة:
إبراهيم عادل - اكتشفه عامل ويستطيع "تنطيط" علب البسكوت والمناديل.. وصاحب المراواغات الكوميدية خبر في الجول - فرصة اللعب ضد ميسي؟.. إبراهيم عادل على رادار تورونتو الكندي مدرب المغرب الأولمبي يشيد بمنتخب مصر.. ويتحدث عن لقطة اشتباكه مع إبراهيم عادل مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تلقينا 3 عروض أوروبية من أجل إبراهيم عادل.. وحددنا سعره

اللاعب يجذب أيضا اهتمام عدة فرق فرنسية وإسبانية وألمانية حسبما أوضح التقرير أيضا.

وأردف التقرير أن أندرلخت البلجيكي يتابع إبراهيم منذ بداية العام الجاري، وتواصل عدة أندية إنجليزية متابعة تطوره.

وكشف التقرير أنه في وقت سابق من العام الماضي طلب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول من كشافي ناديه متابعة جناح بيراميدز.

وأوضح التقرير أن لا يعد قانون العمل عائقا في الوقت الحالي للاعبين المنضمين حديثا للفرق الإنجليزية، فبعد خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي يمتلك كل فريق فرصة التوقيع مع 4 لاعبين في موسم واحد اعتمادا على عدد اللاعبين المحليين الذين استخدمهم النادي.

وسبق أن كشف مصدر من بيراميدز لـ FIlGoal.com: "تلقينا ثلاثة عروض رسمية و(عرضين شفهيين) للتعاقد مع إبراهيم عادل خلال الأيام الماضية. العروض الرسمية كانت من أندرلخت ونورشلاند وأحد الفرق التركية".

وتابع "العروض استفسرت عن نية بيراميدز من بيع اللاعب والطلبات المالية. وحددنا سعر 5 (ملايين) يورو للموافقة على رحيل إبراهيم عادل".

وحصل عادل على جائزة أفضل لاعب بالبطولة، وخلالها توج بجائزة رجل المباراة ثلاث مرات وحصد لقب أفضل لاعب بدور المجموعات.

ويلعب إبراهيم عادل مع الفريق الأول ببيراميدز منذ عام 2019.

وخلال الموسم الحالي شارك عادل مع بيراميدز في 28 مباراة وخلالهم سجل أربعة أهداف.

إجمالا اللاعب البالغ 22 عاما شارك في 108 مباراة سجل 26 هدفا وصنع 9 في جميع المسابقات.

إبراهيم عادل تشيلسي بيراميدز
نرشح لكم
في الجول يكشف – حقيقة عرض الأهلي لضم مصطفى فتحي من التعاون.. وموقف بيراميدز المسابقات تقرر إيقاف 2451 من جمهور الإسماعيلي مباراتين The Showcase يفتح الباب أمام اللاعبين المصريين للانضمام إلي الليجا الإسبانية قنوات الكاس: الأهلي طلب ضم مصطفى فتحي.. وشرط التعاون خبر في الجول - سيتمكن من المشاركة.. حل أزمة ديانج مع وكيله تقرير: الترجي ينافس بيراميدز على هداف الكونفدرالية انتظام ثلاثي المنتخب الأولمبي في مران الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي عبد العال: مواجهة الإسماعيلي في السويس خارج ميزان العدالة.. والداخلية يعامل كفريق على الهامش
أخر الأخبار
في الجول يكشف – حقيقة عرض الأهلي لضم مصطفى فتحي من التعاون.. وموقف بيراميدز 2 دقيقة | الدوري المصري
التشيلي السابع في بلاد السامبا.. ميديل ينهي رحلته الأوروبية وينضم لـ فاسكو دا جاما 3 دقيقة | أمريكا
المسابقات تقرر إيقاف 2451 من جمهور الإسماعيلي مباراتين 26 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: تشيلسي على رأس 8 أندية إنجليزية مهتمة بضم إبراهيم عادل 35 دقيقة | الكرة المصرية
The Showcase يفتح الباب أمام اللاعبين المصريين للانضمام إلي الليجا الإسبانية 56 دقيقة | الكرة المصرية
بعد فسخ تعاقده مع الإسماعيلي.. تغريم فراس شواط ساعة | الكرة الإفريقية
قنوات الكاس: الأهلي طلب ضم مصطفى فتحي.. وشرط التعاون ساعة | الكرة المصرية
لا جازيتا: الأهلي يزيد عرضه ليقنع بوجبا بالانتقال إلى السعودية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 3 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 4 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد