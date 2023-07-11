قنوات الكاس: الأهلي طلب ضم مصطفى فتحي.. وشرط التعاون

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 18:19

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي

طلب النادي الأهلي التعاقد مع مصطفى فتحي لاعب التعاون بحسب قنوات الكأاس القطرية.

ويلعب مصطفى فتحي مع بيراميدز معارا من التعاون حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب قنوات الكأس القطرية، فإن الأهلي تواصل مع التعاون للتعاقد مع مصطفى فتحي بداية من الموسم لمقبل.

أخبار متعلقة:
لا جازيتا: الأهلي يزيد عرضه ليقنع بوجبا بالانتقال إلى السعودية ينوي الاستمرار حتى الـ 60.. ميورا يجدد تعاقده مع أوليفيرينسي توتو ميركاتو: الهلال قدم عرضا خرافيا للتعاقد مع زانيولو كاف يعلن موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2026.. والقنوات الناقلة

وأوضحت التقارير أن النادي السعودي طلب الحصول على مليون و400 ألف دولار للموافقة على رحيل اللاعب.

جريدة الرياضية السعودية ذكرت في وقت سابق أن إعارة مصطفى فتحي جناح التعاون إلى نادي بيراميدز انتهت دون أن يفعل الأخير بند شراء ما تبقى من عقده من النادي السعودي، البالغ مليون دولار.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي السعودي أبلغت اللاعب بسرعة الالتحاق بمعسكر الفريق الجاري حاليا في مدينة ميرلو الهولندية بعد انتهاء إعارته إلى بيراميدز لحين دراسة العروض الجديدة لشراء ما تبقى من عقده.

وأضاف التقرير أن إدارة التعاون لا تمانع بيع اللاعب إلى أحد أندية الدوري المصري بسبب خضوعه للتجنيد الإجباري في مصر.

وينتهي عقد مصطفى فتحي - 29 عاما - مع التعاون في صيف 2024.

قبل نحو شهر من الآن، ذكرت الجريدة نفسها أن نادي بيراميدز بدأ التحرك رسميا من أجل ضم مصطفى فتحي بشكل نهائي.

مصطفى فتحي لعب في صفوف بيراميدز على سبيل الإعارة من التعاون السعودي.

وأفادت الجريدة السعودية أن هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز تواصل رسميا مع إدارة التعاون السعودي من أجل ضم مصطفى فتحي بشكل نهائي.

ولا تمانع إدارة التعاون بيع مصطفى فتحي بشكل نهائي في حالة وصول عرض يرضي تطلعاتها، خاصة أن عقد الإعارة ينص على أحقية الشراء، حسب التقرير.

وانتقل لاعب الزمالك السابق إلى بيراميدز في سبتمبر الماضي، وشارك في 45 مباراةً، بواقع 30 في الدوري المصري، وواحدة في السوبر المصري، و12 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، و2 في كأس مصر.

وسجل مصطفى فتحي 12 هدفا بقميص بيراميدز، وصنع 6.

الأهلي مصطفى فتحي بيراميدز التعاون السعودي
نرشح لكم
The Showcase يفتح الباب أمام اللاعبين المصريين للانضمام إلي الليجا الإسبانية خبر في الجول - سيتمكن من المشاركة.. حل أزمة ديانج مع وكيله تقرير: الترجي ينافس بيراميدز على هداف الكونفدرالية انتظام ثلاثي المنتخب الأولمبي في مران الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي عبد العال: مواجهة الإسماعيلي في السويس خارج ميزان العدالة.. والداخلية يعامل كفريق على الهامش في الجول يكشف سبب غياب فخر الدين بن يوسف عن مباراة بيراميدز وسيراميكا مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: حكام دوليون لمباريات حسم الهبوط في الجول يكشف موقف السولية ومتولي من اللحاق بمواجهة الزمالك
أخر الأخبار
The Showcase يفتح الباب أمام اللاعبين المصريين للانضمام إلي الليجا الإسبانية 21 دقيقة | الكرة المصرية
بعد فسخ تعاقده مع الإسماعيلي.. تغريم فراس شواط 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
قنوات الكاس: الأهلي طلب ضم مصطفى فتحي.. وشرط التعاون 33 دقيقة | الكرة المصرية
لا جازيتا: الأهلي يزيد عرضه ليقنع بوجبا بالانتقال إلى السعودية 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
ينوي الاستمرار حتى الـ 60.. ميورا يجدد تعاقده مع أوليفيرينسي 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
توتو ميركاتو: الهلال قدم عرضا خرافيا للتعاقد مع زانيولو 49 دقيقة | السعودية
كاف يعلن موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2026.. والقنوات الناقلة ساعة | منتخب مصر
رئيس لاتسيو: رفضت 140 مليون يورو من ميلان لضم ميلينكوفيتش سافيتش 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 3 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 4 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد