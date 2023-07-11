لا جازيتا: الأهلي يزيد عرضه ليقنع بوجبا بالانتقال إلى السعودية

رفع أهلي جدة عرضه لبول بوجبا كي يقنعه بالانتقال للدوري السعودي خلال الصيف الجاري.

وحسبما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في تقرير لها اليوم الثلاثاء فإن النادي السعودي كان عرضه لبوجبا هو الحصول على 100 مليون يورو خلال ثلاث سنوات.

وأوضح التقرير أن الأهلي رفع عرضه ليصل لـ150 مليون يورو خلال المدة ذاتها التي تصل لثلاث سنوات.

وأشارت "لا جازيتا" إلى أن يوفنتوس قد يرغب في بيع بوجبا مقابل 10 مليون يورو ليقلل من حجم إنفاقه في ظل حصوله على راتب سنوي يقدر بـ8 ملايين يورو.

وكان بوجبا زار السعودية قبل عدة أيام وذكر الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن اتحاد جدة هو الفريق الذي يرغب في ضم اللاعب الفرنسي.

ورغم ذلك تم التأكيد أن بوجبا زار السعودية لأسباب شخصية فقط.

وكانت "لا جازيتا" ذكرت قبل عدة أيام أن بوجبا يرفض الانتقال للسعودية حاليا ويرغب في إثبات نفسه مع يوفنتوس.

إذ أن اللاعب صاحب الـ30 عاما خاض 161 دقيقة فقط على مدار 10 مباريات منذ عودته إلى يوفنتوس من مانشستر يونايتد الصيفة الماضي بسبب الإصابات.