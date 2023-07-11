توتو ميركاتو: الهلال قدم عرضا خرافيا للتعاقد مع زانيولو
الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 18:03
كتب : FilGoal
قدم نادي الهلال السعودي عرضا خرافيا للتعاقد مع نكولو زانيولو خلال هذا الصيف.
نيكولو زانيولو
النادي : جالاتا سراي
ويمتد عقد زانيولو مع جالاتا سراي حتى صيف 2027.
وبحسب "توتو ميركاتو" فإن الهلال قدم عرضا مغريا للتعاقد مع زانيولو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأوضحت التقارير أن الهلال قدم عرضا قيمته 30 مليون يورو سنويا بمجموع 120 مليون يورو خلال 4 سنوات.
وكان زانيولو قد انتقل إلى صفوف جلطة سراي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من روما الإيطالي.
صاحب الـ27 عاما شارك مع جالاتا سراي في 15 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع آخر.
وتُوج زانيولو مع جالاتا سراي بلقب الموسم المنصرم من الدوري التركي.
يذكر أن الهلال تعاقد بشكل رسمي مع الثنائي روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي واتم اتفاقه مع الصربي سيرجي سافيتش بحسب التقارير.
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