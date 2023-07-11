كاف يعلن موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2026.. والقنوات الناقلة

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 17:03

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد القرعة الرسمية لتصفيات كأس العالم 2026.

وأعلن كاف عن إقامة قرعة تصفيات كأس العالم يوم الخميس 13 يوليو في أبيدجان كوت ديفوار.

وسيتم سحب قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساء.

أخبار متعلقة:
رومانو: مانشستر سيتي يقترب من خطف موهبة يونايتد خبر في الجول - سيتمكن من المشاركة.. حل أزمة ديانج مع وكيله تقرير: سان جيرمان بدأ التحرك لضم مهاجم يوفنتوس رئيس لاتسيو: رفضت 140 مليون يورو من ميلان لضم ميلينكوفيتش سافيتش

وستذاع فعاليات القرعة عبر منصات كاف وقنوات بي إن سبورتس.

ويتزامن سحب القرعة مع انعقاد الجمعية العادية رقم 45 للاتحاد الأفريقي لكرة القدم التي ستعقد أيضا في أبيدجان.

وستقام التصفيات بمشاركة الـ54 منتخبا إفريقيا وسيتم تقسيمهم على 9 مجموعات يتأهل منهم أصحاب الصدارة مباشرة إلى المونديال.

أما أصحاب أفضل 4 ممن يحتلون المركز الثاني سيخوضون مباريات ملحق فيما بينهم والفائز منهم سيتأهل للملحق العالمي الذي سيقام تحت إمرة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويتأهل 16 منتخبا من أوروبا و9 من إفريقيا و8 من آسيا و6 من أمريكا الشمالية ومثلها من الجنوبية و2 من أوقيانوسيا، فيما يُحسم مقعدين عن طريق الملحق العالمي.

وبذلك أصبحت نسخة قطر 2022 آخر نسخة تشهد مشاركة 32 منتخبا في كأس العالم والتي بدأت لأول مرة منذ فرنسا 1998.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب نسخة 2022 بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

منتخب مصر كاف كأس العالم 2026
نرشح لكم
أشرف صبحي وأعضاء اتحاد الكرة يستقبلون بعثة المنتخب الأولمبي ميكالي: صلاح مثل نيمار في منتخب البرازيل.. وهذا ما قلته لـ حمزة علاء حمزة علاء: أعتذر عن خطأي في نهائي إفريقيا ضد المغرب محمد طارق: ميكالي أخبرنا أن الخسارة من المغرب كانت بعيدة عن كرة القدم بيراميدز يكرم خماسي منتخب مصر الأولمبي رباعي مصري في الفريق المثالي لأمم إفريقيا دون 23 عاما مدرب المغرب الأولمبي يشيد بمنتخب مصر.. ويتحدث عن لقطة اشتباكه مع إبراهيم عادل جمال علام للاعبي المنتخب الأولمبي: فخور بكم.. وأتوقع ميدالية أولمبية
أخر الأخبار
كاف يعلن موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2026.. والقنوات الناقلة 43 دقيقة | منتخب مصر
رئيس لاتسيو: رفضت 140 مليون يورو من ميلان لضم ميلينكوفيتش سافيتش ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: مانشستر سيتي يقترب من خطف موهبة يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - سيتمكن من المشاركة.. حل أزمة ديانج مع وكيله 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: سان جيرمان بدأ التحرك لضم مهاجم يوفنتوس 2 ساعة | ميركاتو
تقرير: الترجي ينافس بيراميدز على هداف الكونفدرالية 2 ساعة | الكرة المصرية
تقرير: مدرب موناكو السابق يقود الشباب السعودي 2 ساعة | السعودية
انتظام ثلاثي المنتخب الأولمبي في مران الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 3 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 4 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد