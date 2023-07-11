كاف يعلن موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2026.. والقنوات الناقلة

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد القرعة الرسمية لتصفيات كأس العالم 2026.

وأعلن كاف عن إقامة قرعة تصفيات كأس العالم يوم الخميس 13 يوليو في أبيدجان كوت ديفوار.

وسيتم سحب قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساء.

وستذاع فعاليات القرعة عبر منصات كاف وقنوات بي إن سبورتس.

ويتزامن سحب القرعة مع انعقاد الجمعية العادية رقم 45 للاتحاد الأفريقي لكرة القدم التي ستعقد أيضا في أبيدجان.

وستقام التصفيات بمشاركة الـ54 منتخبا إفريقيا وسيتم تقسيمهم على 9 مجموعات يتأهل منهم أصحاب الصدارة مباشرة إلى المونديال.

أما أصحاب أفضل 4 ممن يحتلون المركز الثاني سيخوضون مباريات ملحق فيما بينهم والفائز منهم سيتأهل للملحق العالمي الذي سيقام تحت إمرة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويتأهل 16 منتخبا من أوروبا و9 من إفريقيا و8 من آسيا و6 من أمريكا الشمالية ومثلها من الجنوبية و2 من أوقيانوسيا، فيما يُحسم مقعدين عن طريق الملحق العالمي.

وبذلك أصبحت نسخة قطر 2022 آخر نسخة تشهد مشاركة 32 منتخبا في كأس العالم والتي بدأت لأول مرة منذ فرنسا 1998.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب نسخة 2022 بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.