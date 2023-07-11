رئيس لاتسيو: رفضت 140 مليون يورو من ميلان لضم ميلينكوفيتش سافيتش

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 16:30

كتب : FilGoal

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - لاتسيو

شدد كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو على عدم شعوره بالندم رغم رفض عرض ميلان الخرافي لضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش السابق.

ويتقرب ميلينكوفيتش سافيتش من الانتقال إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال لوتيتو في تصحريات لوسائل إعلام إيطالية: "الهلال قدم عرضا بأقل من 50 مليون يورو لضم ميلينكوفيتش سافيتش وأنا أريد توقيع الأوراق وإلا سيسافر معنا إلى معسكر الإعداد".

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وتابع "في 2018 رفضت عرضا من ميلان مقابل 140 مليون يورو لضم سافيتش مقسمة إلى 60 مليون مباشرة و80 تدفع على 5 أقساط في حالة تأهلهم لدوري أبطال أوروبا ولا أندم على ذلك إطلاقا".

وكانت قناة الإخبارية السعودية قد ذكرت أن نادي الهلال أتفق مع لاتسيو على التعاقد مع سيرجي سافيتش.

ليتفوق على نادي يوفنتوس الإيطالي الذي كان يرغب في ضم قائد لاتسيو خلال الانتقالات الجارية.

سافيتش البالغ من العمر 28 عاما لعب الموسم الماضي مع لاتسيو 47 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 8 أهداف.

يأتي ذلك بعدما تعاقد الهلال مع كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي ومنتخب السنغال.

ومن قبله ضم روبن نيفيز صانع ألعاب ولفرهامبتون الإنجليزي ومنتخب البرتغال.

لاتسيو كلاويدو لوتيتو
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