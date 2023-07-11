رومانو: مانشستر سيتي يقترب من خطف موهبة يونايتد

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 16:05

كتب : FilGoal

هاريسون باركر

اقترب مانشستر سيتي من حسم صفقة التعاقد مع هاريسون باركر بحسب فابريزو رومانو.

ويعد باركر أحد أهم المواهب التي ينتظرها مستقبل واعد في مانشستر يونايتد.

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت فإن مانشستر سيتي قريب من التوصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشان لاعبه الموهوب هاريسون باركر.

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وأوضح رومانو ان مانشستر سيتي تفوق على 4 أندية كبرى في سباق التعاقد مع هاريسون باركر.

وأشار إلى مانشستر يونايتد يحاول الحفاظ على لاعبه الشاب لكن مانشستر سيتي أقرب للحصول على باركر.

باركر صاحب الـ16 عاما بدا مسيرته مع أرسنال وانتقل لمانشستر يونايتد في صيف 2021.

قلب الدفاع خاض 3 مباريات خلال الموسم المنصرم بعد تصعيده لفريق 18 عاما بمانشستر يونايتد.

مانشستر سيتي مانشستر يونايتد
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