خبر في الجول - سيتمكن من المشاركة.. حل أزمة ديانج مع وكيله

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 15:44

كتب : محمد عبد العظيم

أليو ديانج

تمكن الأهلي من حل أزمة أليو ديانج ومنعه من قرار الإيقاف لمدة 6 أشهر الذي أصرده الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم دفع مستحقات وكيله.

وعلم FilGoal.com أن وكيل اللاعب قد أخطر اتحاد الكرة صباح اليوم الثلاثاء بدفع ديانج للمبلغ ورد اتحاد الكرة على الوكيل بتحويل إخطاره إلى الاتحاد الدولية.

وبعد دفع المبلغ يكون ديانج قد تجنب عقوبة الإيقاف وسيتم إيقاف تنفيذه.

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وكان مصدر من الأهلي قد قال في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تلقينا خطابا من فيفا بإيقاف أليو ديانج لمدة 6 أشهر بسبب عدم دفع مستحقات وكيله".

وأضاف "اللاعب سيسدد مبلغ الغرامة (220 ألف دولار) صباح اليوم -الثلاثاء- لرفع الإيقاف".

وانضم ديانج إلى صفوف الأهلي في صيف 2019 قادما من مولودية الجزائر.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الجاري 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وفاز الأهلي بلقب الدوري للمرة رقم 43 في تاريخه، واستعاد الدرع بعد غياب في الموسمين الماضيين والذي توج بهما الزمالك.

وبعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا توقف رصيده عند النقطة 67 في المركز الثاني بجدول الترتيب ويتبقى له مباراتين فقط.

بينما يتربع الأهلي على القمة برصيد 75 نقطة ولا يزال يتبقى له 5 مباريات وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد الزمالك يوم الخميس المقبل، وبعدها سيتبقى له 4 مباريات وهي المصري وبيراميدز وحرس الحدود والمقاولون العرب.

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