تقرير: سان جيرمان بدأ التحرك لضم مهاجم يوفنتوس

ذكرت شبكة سبورت إيطاليا أن نادي باريس سان جيرمان يستهدف ضم الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد مما ذكرته شبكة beIN SPORTS بأن نادي يوفنتوس يسعى لضم المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية في حالة رحيل مهاجمه الصربي هذا الصيف.

وأوضح تقرير الشبكة الإيطالية أن باريس سان جيرمان يهتم بجدية بضم فلاهوفيتش.

وأضاف التقرير أن إدارة سان جيرمان تحركت بالفعل وبدأت المفاوضات مع يوفنتوس.

وعاد دوشان فلاهوفيتش إلى تورينو ليبدأ الموسم التحضيري مع يوفنتوس، لكن مستقبله في البيانكونيري غامض إلى الآن.

وأفاد التقرير بأن مبلغ 75 مليون يورو قد يكون كافيا لإقناع يوفنتوس ببيع فلاهوفيتش.

في الموسم الماضي، سجل دوشان 10 أهداف وصنع 2 في 27 مباراة بالدوري الإيطالي، بعد أن تعرض لبعض الإصابات.

وتحوم شائعات حول إمكانية مغادرة فلاهوفيتش للبيانكونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

في نهاية مايو الماضي، ذكرت صحيفة "تيلجراجف" الصربية في تقرير لها أن توماس توخيل مدرب بايرن يريد بشكل شخصي ضم فلاهوفيتش لصفوف فريقه.

وأوضح التقرير وقتها أن المفاوضات جارية حاليا بين بايرن ويوفنتوس وتسير بشكل إيجابي.

اللاعب الصربي صاحب الـ23 عاما يلعب في صفوف يوفنتوس منذ يناير من عام 2022 حينما انضم للفريق مقابل 70 مليون يورو قادما من فيورنتينا.

وخاض فلاهوفيتش 63 مباراة مع يوفنتوس سجل خلالهم 23 هدفا وصنع ستة آخرين.

ولا يملك بايرن في قائمته أي مهاجم صريح سوى إريك ماكسيم تشوبو موتنج وذلك عقب رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الصيف الماضي.

video:1