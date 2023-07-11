تقرير: الترجي ينافس بيراميدز على هداف الكونفدرالية

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 15:07

كتب : FilGoal

فيستون مايلي - يانج أفريكانز

دخل نادي الترجي التونسي في سباق التعاقد مع فيتسون مايلي مهاتجم يانج افريكانز التنزاني.

وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية فإن الترجي قدم عرضا للتعاقد مع مايلي مقابل 500 ألف دولار.

وأوضحت التقارير أن الترجي يسعى لحسم صفقة اللاعب الذي يحظى باهتمام بيراميدز وأورلاندو بيراتس بطل جنوب إفريقيا.

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن مسؤولي بيراميدز قد عقدوا اجتماعا عبر كونفرنس كول للتفاوض مع يانج أفريكانز والمفاوضات تسير بشكل جيد.

مايلي كان قد حصل على جائزة هداف كأس الكونفدرالية الإفريقية بالموسم الماضي برصيد 7 أهداف، كما أنه أنهى دوري أبطال إفريقيا كهداف للبطولة برصيد 7 أهداف باحتساب الأدوار التمهيدية.

ووصل يانج أفريكانز لنهائي الكونفدرالية في نسختها الأخيرة ولكنه خسر من اتحاد العاصمة الجزائري.

صاحب الـ 29 عاما شارك بالموسم الماضي مع يانج أفريكانز في 18 مباراة بدوري الأبطال والكونفدرالية وخلالهم سجل 14 هدفا وصنع ثلاثة.

وشارك مايلي في 4 مباريات دولية بقميص منتخب الكونغو الديموقراطية من قبل وسجل هدفا واحد خلالهم خلال المشاركة الأخيرة ضد الجابون في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة والذي خاض مباراتين أقل.

وضمن بيراميدز المشاركة بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بالموسم المقبل.

فيستون مايلي - يانج أفريكانز بيراميدز الترجي
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