تقرير: مدرب موناكو السابق يقود الشباب السعودي

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 14:59

كتب : FilGoal

الشباب السعودي

ذكرت جريدة الشرق الأوسط يوم الثلاثاء أن نادي الشباب السعودي قد أتم الاتفاق مع المدرب البلجيكي فيليب كيلمنت لتولي تدريب الفريق في الموسم الكروي الجديد.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن التعاقد مع كيلمنت بعد التوقيع على العقد مع الرئيس التنفيذي للنادي خليف الهويشان خلال الأيام القليلة المقبلة.

سيتولى فيليب تدريب الشباب خلفا للإسباني فيسنتي مورينو الذي انتقل لتدريب ألميريا.

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كيلمنت - 49 عاما - تولى تدريب عدة أندية في أوروبا، من بينها كلوب بروج وفاسلاند بيفيرين وجينك وموناكو الفرنسي.

ويتولى الأرجنتيني خوان بروان مدرب الإسماعيلي السابق تدريب الشباب بشكل مؤقت خلفا لمورينو لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

يذكر أن ميشيل برودوم، المدرب السابق لنادي الشباب السعودي، قد أعلن اعتزاله التدريب في عام 2020.

ويعد كيلمنت تلميذا له وشغل منصب مساعده في كلوب بروج.

ويلعب الشباب ضمن المجموعة الرابعة بالبطولة العربية رفقة مواطنه النصر والزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.

وكان نادي الشباب السعودي يخطط للتعاقد مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه، حسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي.

ورحل جالتييه عن تدريب باريس سان جيرمان وحل لويس إنريكي محله في النادي الفرنسي.

باريس سان جيرمان أعلن منذ أيام اتفاقه مع كريستوف جالتييه على فسخ التعاقد.

وجاء ذلك بعد عام بالتمام والكمال على تعيينه كمدرب للفريق قادما من نادي نيس.

وحصد جالتييه البالغ من العمر 56 عاما لقب الدوري الفرنسي مع الفريق الباريسي.

وكان الفريق قد أقصي من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، كما خرج من كأس فرنسا.

وتوج باريس سان جيرمان تحت قيادة جالتييه بكأس السوبر الفرنسي على حساب نانت في بداية الموسم.

الشباب السعودي
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