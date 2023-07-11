انتظام ثلاثي المنتخب الأولمبي في مران الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 14:38

كتب : FilGoal

مران الزمالك

استأنف الزمالك مرانه اليومي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في منطقة 100 عقبة.

وشهد المران انتظام كل من حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق بعد عدوتهم من المغرب بعد المشاركة مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وشارك الثلاثي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي سواء في الحصة التأهيلية أو الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية.

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وحرص خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق على تهنئة الثلاثي بعد مساعدة منتخب مصر على الوصول لأولمبياد باريس 2024.

وتحدث أوسوريو خلال المران على أهمية تحقيق الفوز في المباراة المقبلة ضد الأهلي.

وشهد المران خوض عبد الله جمعة لتدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج المخصص للاعب للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية قبل أن يخضع لجلسة علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي.

وعقب المران خصص أوسوريو فقرة إضافية لمجموعة اللاعبين الشباب قادها أحمد مجدي المدرب المساعد لتنفيذ بعض الأمور الفنية للاستعداد للفترة المقبلة.

وحرص مجدي على إعطاء بعض التعليمات الفنية للمجموعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي بعد غدا الخميس على استاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حاليا وضمن المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية بالموسم المقبل

مران الزمالك الأهلي أوسوريو
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