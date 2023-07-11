عبد العال: مواجهة الإسماعيلي في السويس خارج ميزان العدالة.. والداخلية يعامل كفريق على الهامش

انتقد علاء عبد العال مدرب الداخلية قرار خوض فريقه لمباراة الإسماعيلي على ملعب السويس الجديد.

وخسر الداخلية من الإسماعيلي بهدف دون مقابل في الجولة الـ 33 من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد العال عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "رابطة الأندية حددت ملعب السويس لخوض مباراتنا ضد الإسماعيلي رغم أن بتروسبورت هو ملعبنا الرئيسي ولعبنا عليه ضد فرق جماهيرية مثل أسوان وغزل المحلة، كان من المفترض أن تكون المباراة على ملعبنا ولكننا لعبنا خارج ملعبنا وهذا خارج ميزان العدالة في مباراة حاسمة مثل تلك".

وتابع "اليوم كان من المفترض أن نلعب على ملعب الداخلية ولكننا لعبنا أمام 5000 مشجع للإسماعيلي وعلى الرغم من ذلك كنا الأفضل طوال المباراة وأهدرنا الكثير من الفرص والهدف كان من خطأ دفاعي".

وأضاف "الآن رئيس نادي أسوان يطالب بزيادة عدد الحضور الجماهيري في المباراة الأخيرة لأنها ستكون حاسمة ولكن هل ستكون المباراة حاسمة بالنسبة لأسوان فقط؟ مع احترامي أنت لا تلعب في بطولة إفريقيا لتطلب زيادة العدد ولا تواجه فريق من الجزائر أو المغرب ولكن فريق مصري آخر ويجب الالتزام باللائحة لنهاية الموسم لأن الناس يعاملون فريق الداخلية كفريق على الهامش".

وأتم "واثقون في نزاهة فريق حرس الحدود ولعبه بشرف ضد غزل المحلة وهذه هي سمات الفرق العسكرية ونحن سنواجه أسوان ضد جماهيره ولكن في النهاية لدينا فرصة وأمل للاستمرار في الدوري الممتاز".

ويحتاج الداخلية في المباراة الأخيرة بالدوري ضد أسوان لتحقيق الفوز كمع تعثر غزل المحلة ضد حرس الحدود للاستمرار في الدوري الممتاز.