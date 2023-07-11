في الجول يكشف سبب غياب فخر الدين بن يوسف عن مباراة بيراميدز وسيراميكا

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 13:27

كتب : عمرو نبيل حامد وجدي

البنك الأهلي - بيراميدز - فخر الدين بن يوسف

خسر بيراميدز من سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب المقاولون العرب في الجولة الـ 33 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة شهدت غياب فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز عن القائمة بالكامل.

وعلم FilGoal.com أن فخر الدين قد غاب عن المباراة بسبب نهاية عقده مع بيراميدز، اللاعب جمع متعلقاته الشخصية وغادر إلى تونس.

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ولم يتحدث فخر الدين بن يوسف مع بيراميدز حول تجديد تعاقده حتى الآن.

اللاعب انتهى تعاقده مع بيراميدز يوم 30 يونيو الماضي ولكن النادي طلب منه الاستمرار لخوض مباراة كأس مصر ضد الاتحاد السكندري أولا.

وشارك المهاجم الدولي التونسي مع بيراميدز في مباراة الاتحاد بالكأس وقاد الفريق للتأهل لدور نصف النهائي بتسجيله هدفا قاتلا قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

فخر الدين بن يوسف يمتلك أكثر من عرض داخل مصر ولم يقرر حتى الآن وجهته المقبلة.

وكان FilGoal.com قد كشف عن وجود مفاوضات متقدمة بين بيراميدز ونادي يانج أفريكانز للتعاقد مع فيستون مايلي مهاجم الفريق وهداف كأس الكونفدرالية الإفريقية بالموسم الماضي.

وضمن بيراميدز المشاركة بدوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه بعد حسم الحصول على المركز الثاني بالدوري المصري.

فخر الدين بن يوسف بيراميدز سيراميكا كليوباترا
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