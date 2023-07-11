مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: حكام دوليون لمباراتي حسم الهبوط

كشف مصدر من لجنة الحكام عن نية اللجة إسناد مباراتا حسم الهبوط لحكام دوليون بالكامل.

وقال المصدر في تصريحات لـ FilGoal.com: "مباراتا حسم الهبوط سيديرهما حكام دوليون بالكامل بما في ذلك تقنية الفيديو".

ويتبقى جولة واحدة على نهاية الدوري المصري.

مباراة تحديد الهبوط الأولى ستكون بين أسوان والداخلية، بينما المباراة الثانية بين حرس الحدود وغزل المحلة.

وهبط حرس الحدود إلى الدرجة الثانية بشكل رسمي وسيشارك بدوري المحترفين بالموسم المقبل.

ويحتاج أسوان للفوز بأي نتيجة للاستمرار في الدوري، بينما يحتاج الداخلية للفوز مع تعثر غزل المحلة.

المحلة بدوره يريد تحقيق الفوز مع تعثر أسوان ضد الداخلية للاستمرار بالدوري الممتاز.

وقبل الجولة الأخيرة يتواجد حاليا كل من غزل المحلة والداخلية مع حرس الحدود في المراكز المؤدية للهبوط.

وضمن الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا الاستمرار في الدوري الممتاز بعد الفوز في مباراتيهما بالأمس.