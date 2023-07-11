سكاي: أشلي يونج يخضع للكشف الطبي مع إيفرتون

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 12:37

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين مع أشلي يونج - مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن أشلي يونج لاعب أستون فيلا السابق يخضع للكشف الطبي مع إيفرتون يوم الثلاثاء.

في نهاية الموسم الماضي، أعلن نادي أستون فيلا فك ارتباطه بلاعبه المخضرم أشلي يونج.

وأوضح تقرير الشبكة أن أشلي يونج سيوقع عقود انضمامه إلى إيفرتون بمجرد عبور الكشف الطبي.

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سيوقع الدولي الإنجليزي السابق للتوفيز في صفقة انتقال حر.

اللاعب البالغ من العمر 37 عاما انتهى عقده مع أستون فيلا بنهاية الموسم قبل الماضي، لكن النادي مدده لموسم آحرز

وعاد يونج إلى فيلا صيف 2021 بعدما لعب في صفوفه من 2007 إلى 2011، وظل في صفوف الفريق حتى نهاية موسم 2022/23.

يونج فاز بالعديد من البطولات مع مانشستر يونايتد وإنتر ميلان قبل انتقاله للفيلانز.

كما شارك يونج مع منتخب إنجلترا في 39 مباراة دولية.

ولعب يونج 32 مباراة بقميص أستون فيلا في الموسم المنصرم.

تشيلسي أستون فيلا آشلي يونج
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