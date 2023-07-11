مهاجم تشيلسي ينضم إلى يونيون برلين

أعلن نادي يونيون برلين الألماني يوم الثلاثاء استعارة الإيفواري ديفيد داترو فوفانا مهاجم تشيلسي لمدة موسم.

في سوق الانتقالات الشتوية الماضية انضم المهاجم الإيفواري إلى تشيلسي قادما من مولدي النرويجي.

وقال فوفانا لموقع ناديه الجديد: "لقد تطور يونيون برلين بقوة في السنوات الأخيرة وأنا متحمس جدًا لأن أكون جزءًا من الفريق في الموسم الجديد".

وأضاف "لقد عمل النادي بجد من أجل ضمي لفترة طويلة وأريد أن أرد على ثقتهم بي بأداء جيد".

ولعب داترو 4 مباريات مع تشيلسي في النصف الثاني من الموسم الماضي.

يرتبط اللاعب صاحب الـ20 عاما بالنادي اللندني حتى عام 2029 مع إمكانية مد العقد لعام آخر.

وسجل اللاعب الإيفواري 34 هدفا في 65 مباراة مع مولدي بعد انتقاله إليه السنة الماضية من أكاديمية أمادو ديالو الإيفوارية.

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