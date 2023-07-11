برونو سافيو يوجه رسالة للأهلي بعد التتويج بالدوري

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 11:36

كتب : FilGoal

برونو سافيو - الأهلي ضد فيوتشر

وجه البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي السابق وبوليفار البوليفي الجديد رسالة تهنئة إلى المارد الأحمر بعد تتويجه رسميا بلقب الدوري المصري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الجاري 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وقال سافيو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لقد كان موسما لا يُنسى".

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وأضاف اللاعب الذي عاد لناديه السابق قبل أيام "شكرا جزيلا للأهلي على كل شيء".

وتابع البالغ من العمر 28 عاما "أنهيت الموسم العام بلقب آخر. مبروك للجميع".

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وشارك الذي انضم إلى الأهلي في صيف 2022 في 14 مباراة بالدوري المصري.

وسجل برونو سافيو هدفا واحدا في المسابقة وكان في شباك غزل المحلة.

وفاز الأهلي بلقب الدوري للمرة رقم 43 في تاريخه، واستعاد الدرع بعد غياب في الموسمين الماضيين والذي توج بهما الزمالك.

وبعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا توقف رصيده عند النقطة 67 في المركز الثاني بجدول الترتيب ويتبقى له مباراتين فقط.

بينما يتربع الأهلي على القمة برصيد 75 نقطة ولا يزال يتبقى له 5 مباريات وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز.

كما واصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تحقيق الإنجازات وقاد الفريق الأحمر للبطولة الخامسة معه.

وبعد تتويجه بلقب الدوري يكون الأهلي وصل هذا الموسم إلى اللقب رقم 5 بعد الفوز بالسوبر المصري مرتين وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

مع العلم أن بطولة السوبر المصري التي فاز فيها الأهلي على الزمالك بداية الموسم هي تابعة للموسم الماضي، وكذلك كأس مصر ضد بيراميدز هي لموسم 2021-2022 الماضي.

وكانت آخر مرة فاز فيها الأهلي بالدوري موسم 2019-2020 مع المدرب السويسري رينيه فايلر الذي بدأ الموسم إلى أن حسم اللقب، وأكمل باقي المباريات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وخسر بعدها الأهلي الدوري موسم 2020-2021 مع موسيماني، ثم خسر الموسم الماضي 2021-2022 مع موسيماني في النصف الأول من الدوري، والبرتغالي ريكاردو سواريش في الجزء المتبقي من الموسم، وتولى أيضا سامي قمصان المهمة الفنية للفريق بشكل مؤقت لعدة مباريات.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد الزمالك يوم الخميس المقبل، وبعدها سيتبقى له 4 مباريات وهي المصري وبيراميدز وحرس الحدود والمقاولون العرب.

برونو سافيو الأهلي
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