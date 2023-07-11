إبراهيم عادل - اكتشفه عامل ويستطيع "تنطيط" علب البسكوت والمناديل.. وصاحب المراواغات الكوميدية

اكتسب مكانته رويدا رويدا وأصبح نجما لنادي بيراميدز رغم تواجد العديد من أصحاب الخبرة، ولكن المحطة الأهم هي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما حيث ظهر اللاعب بشكل أكثر رائع وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

إبراهيم عادل النادي : بيراميدز

إبراهيم عادل استحق أن يكون حديث الجميع، بسبب مستواه الرائع مع ناديه ومنتخب مصر الأولمبي ليقود الفراعنة إلى التأهل أولمبياد باريس 2024، كما يظهر على فترات متباعدة رفقة منتخب مصر الأول.

ويستعرض FilGoal.com قصة إبراهيم عادل نجم منتخب الأولمبي الذي لفت بشدة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما

بدأت الحكاية عندما شاهده عم عزب أحد عمال نادي المريخ البورسعيدي بصحبة والده يمشون بجانب البحر، وكان يقوم بتنطيط علبة بسكوت، ليطلب من والده على الفور القدوم لعمل اختبارات في النادي.

وتحدث إبراهيم جوهر عضو مجلس إدارة المريخ في تصريحات خاصة قائلا "كنت حاضرا في الاختبارات بصفتي عضو مجلس إدارة سابق وكان المدربون يضحكون من موهبته بعد أن راوغ عدد من اللاعبين خاصة أنه ضئيل الحجم وجسمه ضعيف للغاية".

وتابع "كانت الاختبارات لأكثر من سن في وقت واحد، وكان يراوغ اللاعبين الأكبر منه سنًا بطريقة رائعة".

وأضاف "هنا ناداه أحمد جوهر رئيس النادي وأخذ معه صورة تذكارية وأعطاه 100 جنيه، لم يلعب مباريات قليلة في سنه حيث أنه من مواليد 2001".

وأشار "وخضنا مباريات قوية أمام الأهلي والزمالك أظهرت موهبة إبراهيم عادل وكانوا يطلبون التعاقد معه لكننا كنا نرفض".

وواصل "صعد إلى الفريق الأول تحت قيادة محمد ياسين مدرب الفريق حينها في عمر 15 عام، وفي موسم 2014-2015 على ما اتذكر، دخل قائمة المباراتين الأخيرتين في الموسم".

وتابع "كنا في فترة توقف قبلها حيث خضنا 7 مباريات ودية استطاع تسجيل 6 أهداف مع الفريق الأول".

وأردف "كان هناك ضغط قوي للغاية من النادي المصري لضم اللاعب مقابل 300 ألف جنيه لكننا رفضنا، وتم بيع اللاعب إلى الأسيوطي مقابل مليون و 700 ألف جنيه بالإضافة إلى معسكر للفريق وبعض الامتيازات الأخرى أي أن الصفقة بلغت حوالي 2 مليون جنيه".

وأكمل "شاهده على ماهر أثناء تدريبه للأسيوطي خلال مباراة في الناشئين وصعد اللاعب إلى الفريق وحصلنا على 100 ألف جنيه إضافية كشروط تعاقدية في حالة تصعيده إلى الفريق الأول، بعدها تم بيع النادي وتحول إلى نادي بيراميدز صاحب الإمكانيات المادية العملاقة".

وأتم "وبعد تحول النادي وشراء عدد من اللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة في الكرة المصرية، عاد إبراهيم عادل إلى صفوف الناشئين لكن لم يمض إلا 4 أيام وصعد إلى الفريق الأول مرة أخرى".

إدارة موهبة إبراهيم عادل

وتواصل Filgoal.com مع سيد أبو الحمد رئيس قطاع الناشئين في نادي المريخ، وقال قال "بعد ترشيح عم عزب أحد عمال النادي لـ إبراهيم عادل، رآه خليل قناوي أحد قدامى اللاعبين انبهر بموهبة الطفل الصغير ليعطى عم عزب 50 جنيه مكافأة له بعدما ساهم في اكتشافه".

وتابع "بدأنا نعمل على موهبة اللاعب بسبب ضآلة جسمه بالاشتراك مع مرسي سرحان، وقمنا بتكليف إبراهيم جوهر بإدارة موهبة إبراهيم عادل حيث وضع نظام تغذية خاص للاعب وتدرب في الجيم وأخصائي تأهيل"

وواصل "صعد إلى الفريق الأول في عمر 15 عام فقط وبضعة أشهر تحت قيادة محمد عبد الرحمن، ومن ثم لعب أول مباراة رسمية تحت قيادة طارق الصاوي أمام الشرطة، وفي الموسم الذي يليه شارك أساسيا مع رمضان السيد وعبد الرحيم محمد رحمه الله".

وكشف "أتذكر أحد المباريات الودية ضد الإسماعيلي وكان اللقاء في طريقه إلى التعادل السلبي قبل أن يدخل في الدقائق العشر الأخيرة ويسجل هدفا رائعا، بعد إلحاح شديد منه على المشاركة في المباراة".

وأضاف "وفي أحد المرات حددت موعد معين للتدريب ولم أكن أسمح لأحد بالتأخير، وجاء إبراهيم عادل متأخرا فقررت أن أعاقبه بالاستبعاد عن مواجهة المصري، لكنه التزم بالأمر ودعم زملائه من دكة البدلاء ووعدني بالالتزام بشكل تام وهو ما حدث بالفعل".

وشدد "كنا نلعب أمام فريق الشمس، وهنا تواجد تامر حسن مدرب منتخب مصر للناشئين، وأخبره إبراهيم جوهر أن اللاعب 15 عام فقط، تفاجأ المدير الفني حينها بسن اللاعب نظرًا لإمكانياته الكبيرة، وخلال يومين أرسل فاكس رسمي لضم اللاعب لمعسكر منتخب مصر".

"وانضم إلى منتخب مصر مواليد 1999 رغم أنه أصغر بسنتين، وكان أصغر لاعب في المنتخب رفقة العربي بدر ناشئ الأهلي السابق".

"شاهده أحمد صلاح نجم النادي السابق وقال لي لابد أن يتواجد في الدوري الممتاز، وفي هذه الأثناء تواجد حمدي أبو راضي نجم الأهلي السابق من أجل التعاقد مع إبراهيم، لكن أحمد صلاح كان له رأي آخر حيث اتصل بـ محمود الأسيوطي الذي تواجد في سويسرا حينها، وطلب منه التعاقد مع اللاعب لكي يتواجد في الدوري الممتاز"

"محمود الأسيوطي سأل أحمد صلاح حينها عن موهبة اللاعب، هل هو أفضل من محمد عنتر ليرد صلاح بالتأكيد، لكنه لم يقتنع بعد حيث أكد له أن النادي يفاوض عمار حمدي لاعب النصر حينها قبل أن ينتقل إلى الأهلي".

"أحمد صلاح أكد له أنه أفضل أيضا من عمار حمدي وعلى النادي تقديم عرض في أسرع وقت ممكن قبل أن ينتقل إلى الأهلي، وقام محمود الأسيوطي بتحذير أحمد صلاح أنه سيقوم بدفع مبلغ كبير من أجل إبراهيم عادل لكن طمأنه بأنه يستحق هذا المبلغ".

"وخلال 3 أيام أرسل محمود الأسيوطي مندوب من أجل حسم صفقة اللاعب، مسئولو نادي الأسيوطي لم يكونوا قد شاهدوا اللاعب لكن بعد حسم الصفقة أعجبوا بموهبته بشدة".

"وبعد بيع الأسيوطي وتحوله إلى نادي بيراميدز، أصر هادي خشبة حينها على استمرار حمادة طلبة وإبراهيم عادل في النادي رغم الاستغناء عن باقي الفريق".

على غير العادة

وأكد أحمد جوهر رئيس نادي المريخ في تصريحات خاصة، حديث من قبله حيث قال "إبراهيم عادل نجم حقيقي من صغره، أتذكر في أحد المباريات كنت كابتن الفريق ولم أكن توليت منصب رئاسة النادي، وشاهدت مباراة بين فريقي مواليد 2000 و2001 بعد طلب من سيد أبو الحمد، وأعجبت بشدة بأداء إبراهيم عادل لدرجة أني طلبت التصوير معه على غير عادتي".

وتابع "وأتذكر أني سرت لمسافة كبيرة من أجل أن أصل إلى اللاعب وأشدت بقدراته، كان الأمر كوميديا بالنسبة لي لأن إبراهيم كان جسمه صغير للغاية ونحيف ومع ذلك يقوم بمراوغة كل من في الملعب"

وأضاف "أخي إبراهيم جوهر عضو مجلس الإدارة السابق له الفضل في انضمامه إلى منتخب مصر بعدما طلب من حمادة صدقي وتامر حسن مشاهدة إبراهيم عادل صاحب الـ 16 عام وقتها مع الفريق الأول، وبالفعل شاهد الثنائي اللاعب الصغير وعلى الفور انضم إلى منتخب مصر للناشئين، ولفت الأنظار بشكل رائع".

وأكمل "إبراهيم يمتلك موهبة غير طبيعية قد يقوم بتنطيط الكرة أو كرة تنس طاولة أو "علبة مناديل أو بسكوت"، كما أنه متواضع وعلى خلق ودين".

وأتم "إبراهيم عادل هو ابن نادي المريخ، حتى في فترات الإجازة يأتي لمؤازرة الفريق من المدرجات ويدعم النادي دائما".

موهبة تتحدث عن نفسها

كما أثنى هادي خشبة مدير الكرة السابق بنادي الأسيوطي في تصريحات خاصة، حيث تحدث قائلا "إبراهيم عادل تعاقدنا معه وكان سنه صغيرة وقتها للغاية لكن كانت الموهبة واضحة في لمساته للكرة، كنا مؤمنين بقدراته خاصة أن محمود الأسيوطي لديه نظرة رائعة لاكتشاف المواهب"

وتابع "بالإضافة إلى دور علي ماهر في تصعيد اللاعب إلى الفريق الأول لنادي الأسيوطي إذ حيث يمتاز اللاعب بالمهارة الممتازة ويمتلك شخصية قوية داخل الملعب وأداء فني رائع، ورغم صغر سنه لم يكن يهاب من اللاعبين الكبار في الفريق".

وأكمل "تمسكنا باللاعب حتى بعد انتقال ملكية الأسيوطي إلى نادي بيراميدز الحالي، ولم نكن نفرط في لاعب بحجم موهبة إبراهيم عادل".

وأتم "كنا ندرك تماما أن اللاعب لديه موهبة كبيرة رغم القدرة الشرائية للنادي على استقطاب اللاعبين، لكننا رأينا تدعيم اللاعب خاصة من أحمد حسن وحسام البدري ليصبح أحد أفضل المواهب في مصر".

وأخيرا تحدث تامر حسن مدرب منتخب مصر للناشئين السابق لـ Filgoal.com وقال: "تواصل معي أحد الشخصيات في بورسعيد من أجل متابعة لاعب صغير مواليد 2001 في نادي المريخ، حيث أنه يمتلك موهبة كبيرة ولذلك ذهبت لمتابعة اللاعب ثم طلبت انضمامه إلى منتخب مصر".

وتابع "ظهر في منتخب مصر في معسكرين وقدم أداء جيد جدا، وكنا سنواجه السنغال لذلك فضل حمادة صدقي مشاركة اللاعب عقب المباراة، وبالفعل ظهر بشكل مستمر معنا".

وأضاف "كان لدينا عجز في مركز رقم 10 لذلك مثل إبراهيم عادل إضافة كبيرة لنا، وزاد الاهتمام بـ إبراهيم عادل بعد مشاركته مع منتخب مصر خاصة أنه يلعب في نادي درجة ثانية".

وأكمل "إبراهيم عادل لاعب مميز للغاية، يمتلك شخصية قوية داخل الملعب ولديه شجاعة كبيرة، وتم صقل موهبته بالمباريات بعد انتقاله إلى نادي بيراميدز".

وأتم "دائما يحاول إثبات نفسه من خلال تقديم أداء مميز، وأعتقد أنه مستقبل الكرة في مصر".