مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 01:16

كتب : أحمد الخولي

أليو ديانج

كشف مصدر من النادي الأهلي عن وصول خطاب إلى النادي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف لاعب الوسط المالي أليو ديانج.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تلقينا خطابا من فيفا بإيقاف أليو ديانج لمدة 6 أشهر بسبب عدم دفع مستحقات وكيله".

وأضاف "اللاعب سيسدد مبلغ الغرامة (220 ألف دولار) صباح اليوم -الثلاثاء- لرفع الإيقاف".

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وانضم ديانج إلى صفوف الأهلي في صيف 2019 قادما من مولودية الجزائر.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الجاري 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وفاز الأهلي بلقب الدوري للمرة رقم 43 في تاريخه، واستعاد الدرع بعد غياب في الموسمين الماضيين والذي توج بهما الزمالك.

وبعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا توقف رصيده عند النقطة 67 في المركز الثاني بجدول الترتيب ويتبقى له مباراتين فقط.

بينما يتربع الأهلي على القمة برصيد 75 نقطة ولا يزال يتبقى له 5 مباريات وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد الزمالك يوم الخميس المقبل، وبعدها سيتبقى له 4 مباريات وهي المصري وبيراميدز وحرس الحدود والمقاولون العرب.

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