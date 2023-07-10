كولر المدرب الأجنبي رقم 14 الذي يتوج بالدوري مع الأهلي.. تعرف على من سبقوه

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 23:58

كتب : عمرو عبد المنعم

مارسيل كولر مدرب الأهلي

قاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فريقه للتتويج بالدوري المصري بعد عامين من الغياب عن القلعة الحمراء.

ونجح كولر في الفوز بالبطولة الخامسة له مع الأهلي منذ تولية تدريب الفريق الأحمر قبل 10 أشهر.

وقبل الدوري فاز كولر مع الأهلي بالسوبر المصري مرتين وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

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وأصبح كولر المدير الفني الأجنبي رقم 14 الذي يتوج بلقب الدوري مع الأهلي.

كما يعد المدرب السويسري الثاني الذي يفوز بالدوري مع الأهلي بعد مواطنه رينيه فايلر.

وإليكم قائمة المدربين الأجانب الذي حققوا الدوري المصري مع الأهلي:

فريدريش بيمبيرل (النمسا)

بال تيتكوش (المجر)

جون ماكبرايد (إنجلترا)

ناندور هيديكوتي (المجر)

جيزا كالوتشاي (المجر)

دون ريفير (إنجلترا)

ديتريش فايتس (ألمانيا)

آلان هاريس (إنجلترا)

راينر هولمان (ألمانيا)

راينر تسوبيل (ألمانيا)

مانويل جوزيه (البرتغال)

مارتين لاسارتي (أوروجواي)

رينيه فايلر (سويسرا)

مارسيل كولر (سويسرا)

الأهلي مارسيل كولر الدوري المصري
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