مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول موقف تتويج الأهلي في القمة وممر الزمالك الشرفي

كشف مصدر من رابطة الأندية عن موقف تسليم درع الدوري للأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك، والمؤجلة من الجولة 31.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ندرس بالفعل موقف تسليم درع الدوري لفريق الأهلي في مباراة القمة".

وبخصوص إقامة فريق الزمالك لممر شرفي أوضح "الزمالك سيد قراره في إقامة ممر شرفي من عدمه، فهو غير ملزم بذلك".

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الجاري 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وفاز الأهلي بلقب الدوري للمرة رقم 43 في تاريخه، واستعاد الدرع بعد غياب في الموسمين الماضيين والذي توج بهما الزمالك.

وبعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا توقف رصيده عند النقطة 67 في المركز الثاني بجدول الترتيب ويتبقى له مباراتين فقط.

بينما يتربع الأهلي على القمة برصيد 75 نقطة ولا يزال يتبقى له 5 مباريات وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد الزمالك يوم الخميس المقبل، وبعدها سيتبقى له 4 مباريات وهي المصري وبيراميدز وحرس الحدود والمقاولون العرب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المواجهة يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو.

ويستضيف استاد القاهرة هذه القمة.

وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناتي أون تايم سبورتس 1 و2.

والتقى الفريقان مرة واحدة هذا الموسم في الدور الأول من الدوري، وانتهت القمة الأولى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.